【新冠疫苗】政府澄清訂購疫苗不涉政治因素　斥造謠者罔顧公眾利益

▲ 政府澄清有關訂購內地疫苗的網上謠傳。（資料圖片）

政府與3款新冠疫苗的研發藥廠簽訂協議，最快在明年1月提供首批100萬劑疫苗。網上有傳言指政府訂購疫苗屬於政治決定，並藉此對內地或個別公司進行利益輸送，政府指有關傳言純屬造謠，批評造謠者居心叵測罔顧公眾利益，對有人針對公共衞生事務散播謠言表示極度遺憾。

政府今日（14日）嚴正指出，採購疫苗完全基於現有科學實據，並以確保為全港市民盡早提供最安全及有效的疫苗為目標。政府稱已就候選疫苗，諮詢衞生署轄下的新發現及動物傳染病暨疫苗可預防疾病聯合科學委員會，以及政府的4名防疫抗疫專家顧問的意見。專家認為每個技術平台各有可取之處，亦了解政府應採購來自不同疫苗製造商及不同技術平台的候選疫苗，並採購足夠劑量供應最少全港兩倍人口，以分散風險並確保有足夠的疫苗供應全港市民。



目前預先採購的3款疫苗，研發／製造商分別為科興控股（香港）有限公司（滅活疫苗）、復星醫藥／德國藥廠BioNTech（核酸疫苗），以及阿斯利康（AstraZeneca）／牛津大學（病毒載體疫苗），分別屬於3個不同技術平台中，科研技術開發進展及臨床研究均屬前列的候選疫苗。政府採購有關疫苗是經參考專家就候選疫苗的意見，以及考慮到疫苗的供應量及時間、物流和儲存辦法等因素後達至的決定。疫苗採購決定完全基於安全、效用、質量及供應，絕對不涉任何政治因素。



發言人強調所有疫苗必須先符合相關程序，包括通過第三期臨床研究，以及獲得當地藥物監管當局和本港即將透過緊急立法批准緊急使用，以確保疫苗的安全、有效和質素。由於全球就疫苗的競爭十分激烈，初期供應緊絀，政府一方面爭取早日有疫苗送抵本港，並繼續與疫苗製造商商討預先採購協議，另一方面會繼續基於最新的科學實證和臨床數據，再徵詢專家意見，敲定疫苗接種計劃的具體安排，盡早為市民接種。



對於有言論散播虛假消息或企圖把公共衞生議題政治化，將會嚴重打擊社會同心合力對抗疫情的團結，政府對此深表遺憾。為加強公眾對疫苗的信心，政府會繼續加強資訊發放透明度。市民可瀏覽世界衞生組織及政府網頁，以獲取正確的疫苗資訊。

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責任編輯：蘇文軒