【確診大廈】貴東樓高層戶擬送荃灣絲麗酒店檢疫　中低層戶需冒寒風做檢測

▲ 貴東樓正搭建臨時設施，準備為居民進行檢測。（曾秋文攝）

新冠肺炎本地疫情，蔓延至黃大仙東頭邨貴東樓，大廈至今（14日）錄9宗確診個案。政府專家顧問袁國勇建議貴東樓2315室對上的居民須撤離檢疫14日，而2315室對落的居民要即晚做病毒檢測。據了解2315室以上居民，將被送往荃灣絲麗酒店接受檢疫，政府正於現場安排交通；另外貴東樓樓下亦正搭建臨時設施，準備為居民進行檢測。

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袁國勇今午到貴東樓視察，之後向記者稱，建議貴東樓2315室對上的居民須撤離檢疫14日，而2315室對下的居民即晚做病毒檢測。有關貴東樓高層住戶確診的問題，袁國勇指疑天台糞渠通氣喉擾流效致下層住戶受感染，詳情即看：【下一頁】

衞生署衞生防護中心首席醫生歐家榮表示，貴東樓已有6個單位有確診個案，最新兩個單位涉及06及15室；而早前的個案則涉及較高層的16室，同層的15室亦有染疫個案，與日出康城地盤群組有關；而首宗個案屬04室，與之前個案有關。

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記者：曾秋文