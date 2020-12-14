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【強制檢測】11月22日至12月14日曾於黃大仙東頭邨貴東樓逗留逾2小時者　須強制檢測

社會 22:31 2020/12/14

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政府要求在11月22日至12月14日期間曾身處黃大仙東頭（二）邨貴東樓超過2小時的人士，要接受強制檢測。（曾秋文攝）

本港今日（14日）新增82宗新冠肺炎個案，本地病例佔77宗，其中黃大仙東頭二邨貴東樓至今已有6個單位﹑共9人染疫，有3個單位屬15號室，其餘涉不同樓層及不同室號單位。政府刊憲，要求在今年11月22日至12月14日期間曾身處黃大仙東頭（二）邨貴東樓超過2小時的人士，於12月19日或之前進行強制檢測。

受檢人士可選擇以下檢測途徑：

  • 於121間郵政局、10個港鐵站設置的自動派發機或醫院管理局（醫管局）47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點（派發點及時間，以及樣本收集點及時間見：www.coronavirus.gov.hk/chi/early-testing.html）；
  • 自行安排接受由衞生署認可私營化驗所提供的檢測（名單見www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RTPCR.pdf）；
  • 於社區檢測中心接受檢測服務（名單見www.communitytest.gov.hk/zh-HK/）；
  • 於流動採樣站接受檢測服務（名單及服務對象（如適用）見www.coronavirus.gov.hk/chi/early-testing.html）；
  • 於醫管局任何醫療設施（包括普通科門診診所或急症室），按照醫管局醫護人員的指示接受檢測；或
  • 使用衞生防護中心派發到上述指明地方的樣本瓶，並按有關指示交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

政府指，任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測；不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（2.5萬元）及監禁6個月。

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記者：陳曉瑩

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