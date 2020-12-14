【強制檢測】11月22日至12月14日曾於黃大仙東頭邨貴東樓逗留逾2小時者　須強制檢測

▲ 政府要求在11月22日至12月14日期間曾身處黃大仙東頭（二）邨貴東樓超過2小時的人士，要接受強制檢測。（曾秋文攝）

本港今日（14日）新增82宗新冠肺炎個案，本地病例佔77宗，其中黃大仙東頭二邨貴東樓至今已有6個單位﹑共9人染疫，有3個單位屬15號室，其餘涉不同樓層及不同室號單位。政府刊憲，要求在今年11月22日至12月14日期間曾身處黃大仙東頭（二）邨貴東樓超過2小時的人士，於12月19日或之前進行強制檢測。

受檢人士可選擇以下檢測途徑：

政府指，任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測；不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（2.5萬元）及監禁6個月。

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記者：陳曉瑩