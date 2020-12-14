  • 17°C
香港時間 : 20201214日 (週一) 23:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港區國安法】黎智英被加控勾結外國勢力　英外相藍韜文籲港府停止針對

政治 22:39 2020/12/14

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

黎智英（右）涉勾結外國勢力危害國家安全，還押至明年4月中再訊。（經濟日報資料圖片）

壹傳媒集團創辦人黎智英，早前被控欺詐罪還押候訊，前日再被加控勾結外國勢力危害國家安全罪，成為首宗被控相關罪名的案件。英國外相藍韜文表示，以港區國安法起訴黎智英，反映當局持續打壓市民權利和自由，呼籲當局停止針對黎智英及其他民主派聲音。

藍韜文在聲明中又指，港區國安法違反具國際約束力的《中英聯合聲明》，現時正是以港區國安法去控告黎智英，英方已向香港提及有關案件。

黎智英前日被加控1項，勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，違反港區國安法第29（4）條，控罪指他在今年7月1日至12月1日期間，在香港請求外國或境外機構、組織、人員，實施對香港特區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。案件押後至明年4月16日，期間黎智英不准保釋，繼續還押看管。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳宛彤

相關文章

日本跨黨派國會議員抗議警方拘捕黎智英　香港政府：該評論錯誤及不恰當
22:54 2020/08/12
日本跨黨派國會議員抗議警方拘捕黎智英　香港政府：該評論錯誤及不恰當
黎智英涉欺詐提堂申保釋被拒　還押至明年4月再訊
12:29 2020/12/03
黎智英涉欺詐提堂申保釋被拒　還押至明年4月再訊
涉勾結外國勢力危害國家安全 黎智英還押至明年4月中再訊
14:10 2020/12/12
涉勾結外國勢力危害國家安全 黎智英還押至明年4月中再訊
英國 黎智英 港區國安法

最高瀏覽

【大劉千金】呂麗君隨女兒劉秀盈學芭蕾舞　4億元豪宅客廳變母女練舞室【多圖】　
11:49 2020/12/13
【大劉千金】呂麗君隨女兒劉秀盈學芭蕾舞　4億元豪宅客廳變母女練舞室【多圖】　
【明星理財】林盛斌自爆致富秘訣　阿Bob靠一個錢包+9大要點改善財運
今日 09:48
【明星理財】林盛斌自爆致富秘訣　阿Bob靠一個錢包+9大要點改善財運
【移民泰國】IT人夫婦帶狗狗移居清邁　3000港元租住兩層排屋享受慢活
18:02 2020/12/11
【移民泰國】IT人夫婦帶狗狗移居清邁　3000港元租住兩層排屋享受慢活