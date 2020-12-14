【港區國安法】黎智英被加控勾結外國勢力　英外相藍韜文籲港府停止針對

▲ 黎智英（右）涉勾結外國勢力危害國家安全，還押至明年4月中再訊。（經濟日報資料圖片）

壹傳媒集團創辦人黎智英，早前被控欺詐罪還押候訊，前日再被加控勾結外國勢力危害國家安全罪，成為首宗被控相關罪名的案件。英國外相藍韜文表示，以港區國安法起訴黎智英，反映當局持續打壓市民權利和自由，呼籲當局停止針對黎智英及其他民主派聲音。

藍韜文在聲明中又指，港區國安法違反具國際約束力的《中英聯合聲明》，現時正是以港區國安法去控告黎智英，英方已向香港提及有關案件。

黎智英前日被加控1項，勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，違反港區國安法第29（4）條，控罪指他在今年7月1日至12月1日期間，在香港請求外國或境外機構、組織、人員，實施對香港特區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。案件押後至明年4月16日，期間黎智英不准保釋，繼續還押看管。

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記者：陳宛彤