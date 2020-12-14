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【確診大廈】觀塘、黃大仙區單日共增19宗　御豪山莊、碧堤半島、黃埔花園、浪翠園上榜

社會 22:52 2020/12/14

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

觀塘區及黃大仙區單日各增10宗及9宗，成最多確診個案地區（陳國峰攝）

本港第四波疫情嚴峻，今日（14日）新增82宗個案，包括5宗輸入個案及77宗本地感染，其中34宗為源頭不明個案，有33宗與其他個案相關病例，另有逾60宗初步確診個案。至今本港個案累計7,624宗（包括7,623宗確診個案和一宗疑似個案）。

衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，觀塘區及黃大仙區單日各增10宗及9宗，成最多確診個案地區；多個屋苑都有錄得確診個案，包括康麗花園、翠林花園、碧堤半島、浪翠園、海濱花園、牽晴間、黃埔花園、海逸豪園、賓士花園、新葵芳花園等。

觀塘區（10）

  • 安泰邨和泰樓
  • 花園大廈玉蓮臺 2 座
  • 和樂邨泰安樓
  • 安田邨安健樓
  • 安田邨安健樓
  • 油麗邨逸麗樓
  • 油麗邨雅麗樓
  • 曉麗苑曉和閣
  • 翠屏南邨翠杏樓
  • 曉麗苑曉和閣

元朗（5）

  • 天恒邨恒運樓
  • 天逸邨逸海樓
  • 屏欣苑屏彥閣
  • 御豪山莊 7 座
  • 十八鄉瓦窰頭

屯門（4）

  • 康麗花園 1 座
  • 翠林花園 C 座
  • 安定邨定福樓
  • 大興邨興平樓

荃灣（3）

  • 碧堤半島 6 座
  • 浪翠園 1 期 2 座
  • 海濱花園海銀閣

離島（2）

  • 逸東(二)邨滿逸樓
  • 迎東邨迎福樓

北區（1）

  • 牽晴間 4 座

西貢（2）

  • 井欄樹村
  • 景林邨景榆樓

油尖旺（5）

  • 通菜街 42 號
  • 海富苑海韻閣
  • 曉翠閣
  • 都會軒 1座
  • 君怡酒店
  • 曉翠閣

深水埗（8）

  • 基隆街 37-53 號嘉利大廈
  • 北河大廈
  • 置輝閣
  • 置輝閣
  • 石硤尾邨美盛樓
  • 華登大廈
  • 置輝閣
  • 大埔道 41- 41A 號

九龍城（8）

  • 木廠街 1 號 C
  • 東頭（二）邨貴東樓
  • 僑裕大廈
  • 東頭（二）邨貴東樓
  • 黃埔花園 5 期青樺苑 3 座
  • 海逸豪園 12A 座
  • 黃埔花園 5 期青樺苑 3 座
  • 太子道西 351 號 1 字樓鴻圖老人院

葵青（4）

  • 新葵芳花園 E 座
  • 美景花園 6 座
  • 葵涌邨秋葵樓
  • 石籬(二)邨石廣樓

沙田（5）

  • 錦泰苑錦瑩閣
  • 禾輋邨景和樓
  • 錦豐苑錦莉閣
  • 瀝源邨福海樓
  • 錦豐苑錦菱閣

中西區（6）

  • 賓士花園
  • 大安臺 1- 4 號安樂大樓
  • 均益大廈 2 期 D 座
  • 偉利大廈
  • 均益大廈 2 期 D 座
  • 福陞閣

東區（1）

  • 小西灣邨瑞福樓

大埔（4）

  • 寶湖花園 E 座
  • 大元邨泰寧樓
  • 豐年樓
  • 景雅苑景欣閣

黃大仙（9）

  • 彩虹邨金漢樓
  • 樂富邨宏康樓
  • 竹園南邨麗園樓
  • 慈安苑安康閣
  • 彩雲(一)邨繡文樓
  • 慈安苑安康閣
  • 黃大仙下邨龍順樓
  • 慈正邨正德樓
  • 萬寶大廈

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

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