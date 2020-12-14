【確診大廈】觀塘、黃大仙區單日共增19宗　御豪山莊、碧堤半島、黃埔花園、浪翠園上榜

▲ 觀塘區及黃大仙區單日各增10宗及9宗，成最多確診個案地區（陳國峰攝）

本港第四波疫情嚴峻，今日（14日）新增82宗個案，包括5宗輸入個案及77宗本地感染，其中34宗為源頭不明個案，有33宗與其他個案相關病例，另有逾60宗初步確診個案。至今本港個案累計7,624宗（包括7,623宗確診個案和一宗疑似個案）。

衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，觀塘區及黃大仙區單日各增10宗及9宗，成最多確診個案地區；多個屋苑都有錄得確診個案，包括康麗花園、翠林花園、碧堤半島、浪翠園、海濱花園、牽晴間、黃埔花園、海逸豪園、賓士花園、新葵芳花園等。

觀塘區（10）

安泰邨和泰樓

花園大廈玉蓮臺 2 座

和樂邨泰安樓

安田邨安健樓

安田邨安健樓

油麗邨逸麗樓

油麗邨雅麗樓

曉麗苑曉和閣

翠屏南邨翠杏樓

曉麗苑曉和閣

元朗（5）

天恒邨恒運樓

天逸邨逸海樓

屏欣苑屏彥閣

御豪山莊 7 座

十八鄉瓦窰頭

屯門（4）

康麗花園 1 座

翠林花園 C 座

安定邨定福樓

大興邨興平樓

荃灣（3）

碧堤半島 6 座

浪翠園 1 期 2 座

海濱花園海銀閣

離島（2）

逸東(二)邨滿逸樓

迎東邨迎福樓

北區（1）

牽晴間 4 座

西貢（2）

井欄樹村

景林邨景榆樓

油尖旺（5）

通菜街 42 號

海富苑海韻閣

曉翠閣

都會軒 1座

君怡酒店

曉翠閣

深水埗（8）

基隆街 37-53 號嘉利大廈

北河大廈

置輝閣

置輝閣

石硤尾邨美盛樓

華登大廈

置輝閣

大埔道 41- 41A 號

九龍城（8）

木廠街 1 號 C

東頭（二）邨貴東樓

僑裕大廈

東頭（二）邨貴東樓

黃埔花園 5 期青樺苑 3 座

海逸豪園 12A 座

黃埔花園 5 期青樺苑 3 座

太子道西 351 號 1 字樓鴻圖老人院

葵青（4）

新葵芳花園 E 座

美景花園 6 座

葵涌邨秋葵樓

石籬(二)邨石廣樓

沙田（5）

錦泰苑錦瑩閣

禾輋邨景和樓

錦豐苑錦莉閣

瀝源邨福海樓

錦豐苑錦菱閣

中西區（6）

賓士花園

大安臺 1- 4 號安樂大樓

均益大廈 2 期 D 座

偉利大廈

均益大廈 2 期 D 座

福陞閣

東區（1）

小西灣邨瑞福樓

大埔（4）

寶湖花園 E 座

大元邨泰寧樓

豐年樓

景雅苑景欣閣

黃大仙（9）

彩虹邨金漢樓

樂富邨宏康樓

竹園南邨麗園樓

慈安苑安康閣

彩雲(一)邨繡文樓

慈安苑安康閣

黃大仙下邨龍順樓

慈正邨正德樓

萬寶大廈

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記者：鄧凱文