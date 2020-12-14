【確診大廈】觀塘、黃大仙區單日共增19宗 御豪山莊、碧堤半島、黃埔花園、浪翠園上榜
社會 22:52 2020/12/14
本港第四波疫情嚴峻，今日（14日）新增82宗個案，包括5宗輸入個案及77宗本地感染，其中34宗為源頭不明個案，有33宗與其他個案相關病例，另有逾60宗初步確診個案。至今本港個案累計7,624宗（包括7,623宗確診個案和一宗疑似個案）。
衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，觀塘區及黃大仙區單日各增10宗及9宗，成最多確診個案地區；多個屋苑都有錄得確診個案，包括康麗花園、翠林花園、碧堤半島、浪翠園、海濱花園、牽晴間、黃埔花園、海逸豪園、賓士花園、新葵芳花園等。
觀塘區（10）
- 安泰邨和泰樓
- 花園大廈玉蓮臺 2 座
- 和樂邨泰安樓
- 安田邨安健樓
- 安田邨安健樓
- 油麗邨逸麗樓
- 油麗邨雅麗樓
- 曉麗苑曉和閣
- 翠屏南邨翠杏樓
- 曉麗苑曉和閣
元朗（5）
- 天恒邨恒運樓
- 天逸邨逸海樓
- 屏欣苑屏彥閣
- 御豪山莊 7 座
- 十八鄉瓦窰頭
屯門（4）
- 康麗花園 1 座
- 翠林花園 C 座
- 安定邨定福樓
- 大興邨興平樓
荃灣（3）
- 碧堤半島 6 座
- 浪翠園 1 期 2 座
- 海濱花園海銀閣
離島（2）
- 逸東(二)邨滿逸樓
- 迎東邨迎福樓
北區（1）
- 牽晴間 4 座
西貢（2）
- 井欄樹村
- 景林邨景榆樓
油尖旺（5）
- 通菜街 42 號
- 海富苑海韻閣
- 曉翠閣
- 都會軒 1座
- 君怡酒店
- 曉翠閣
深水埗（8）
- 基隆街 37-53 號嘉利大廈
- 北河大廈
- 置輝閣
- 置輝閣
- 石硤尾邨美盛樓
- 華登大廈
- 置輝閣
- 大埔道 41- 41A 號
九龍城（8）
- 木廠街 1 號 C
- 東頭（二）邨貴東樓
- 僑裕大廈
- 東頭（二）邨貴東樓
- 黃埔花園 5 期青樺苑 3 座
- 海逸豪園 12A 座
- 黃埔花園 5 期青樺苑 3 座
- 太子道西 351 號 1 字樓鴻圖老人院
葵青（4）
- 新葵芳花園 E 座
- 美景花園 6 座
- 葵涌邨秋葵樓
- 石籬(二)邨石廣樓
沙田（5）
- 錦泰苑錦瑩閣
- 禾輋邨景和樓
- 錦豐苑錦莉閣
- 瀝源邨福海樓
- 錦豐苑錦菱閣
中西區（6）
- 賓士花園
- 大安臺 1- 4 號安樂大樓
- 均益大廈 2 期 D 座
- 偉利大廈
- 均益大廈 2 期 D 座
- 福陞閣
東區（1）
- 小西灣邨瑞福樓
大埔（4）
- 寶湖花園 E 座
- 大元邨泰寧樓
- 豐年樓
- 景雅苑景欣閣
黃大仙（9）
- 彩虹邨金漢樓
- 樂富邨宏康樓
- 竹園南邨麗園樓
- 慈安苑安康閣
- 彩雲(一)邨繡文樓
- 慈安苑安康閣
- 黃大仙下邨龍順樓
- 慈正邨正德樓
- 萬寶大廈
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記者：鄧凱文