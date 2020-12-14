【新冠肺炎】機場警區再多一名男警長初步確診　累計7名警務人員染疫

▲ 機場警區再多一名男警長初步確診，累計7名警務人員染疫。資料圖片

繼日前6名駐守機場警區的警務人員確診新冠肺炎病毒後，與他們有緊密接觸的人員均獲安排接受強制檢疫及隔離，警方表示今日(14日)再多一名44歲男警長初步確診。

警方深夜表示，在隔離期間，一名44歲駐守機場警區的男警長於昨晚（13日）接受檢測，並於今日（14日）得知對新冠病毒呈陽性反應。該名警長於過去14日沒有外遊記錄，在工作期間亦沒有接觸公眾，他最後一日上班日為12月8日。



警方表示高度關注事件，在等候衞生署進一步評估及建議前，與該名人員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受檢疫及病毒檢測；警方亦已即時派員清潔及消毒該名警務人員的相關工作地方。警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警務人員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

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責任編輯 李志強