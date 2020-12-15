【消委會】3款口罩含菌量超歐盟要求　1款ASTM Level 2口罩PFE過濾率僅86.64%【內附名單】

口罩已成為港人在疫情下的必需品，近日本港疫情嚴峻，不少人都希望選購效能較好的口罩產品。消委會測試本港市面30款口罩，發現「Perfetta」1款口罩的平均顆粒過濾效率（PFE）只得86.64%，未能達到聲稱的ASTM Level 2的水平，甚至連Level 1都不達標。另「Artec Med」﹑「Pure Living」及「保為康」3款口罩的含菌量超出歐盟要求，最高一款的「保為康」樣本更超標逾4倍。

消委會測試的30款外科口罩，每個口罩的平均售價約為2元至9元，18款（60%）聲稱來自香港；8款來自內地；其餘聲稱來源地包括台灣及越南。

測試結果顯示，絕大部分（29款）樣本的平均細菌過濾效率（BFE）及平均顆粒過濾效率（PFE）均達95%以上，即達到美國材料和試驗協會（ASTM）F2100標準的一級要求（Level 1）。

不過，1款標示為ASTM F2100 Level 2的型號，其平均PFE僅得86.64%，不但未能達到聲稱ASTM二級要求的98%或以上，甚至未能符合被認為能提供基本保護效能的一級要求：

Perfetta Disposable High Filtration Face Mask（來源地：越南）

除過濾率外，口罩本身的衞生狀況同樣重要。根據歐盟標準EN 14683:2019所訂的水平為每克細菌菌落總數低於 30。消委會測試結果顯示，9成（27款）樣本的含菌量都低於歐盟水平，但有3款則「超標」，每克細菌菌落總數由 41.7至159.4以上，包括：

Artec Med Premium Earloop Face Mask（含菌量：41.7 CFU/g）

Pure Living耳掛式醫用口罩（含菌量：47.7 CFU/g）

保為康國標過濾式防塵口罩 (型號：9600) Powecom（含菌量：159.4 CFU/g）

其中檢出量最高的「保為康」樣本，其每克細菌菌落總數 同時高出其標示採用的「細菌檢測執行標準」中國《醫用外科口罩》標準 YY0469-2011「非無菌口罩」類別的限量 100。

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廠商回應

「Perfetta」的供應商向消委會提交生產商的證書，指其兩款產品符合ASTM Level 3及EN 14683 Type IIR水平。而另一家「Perfetta」口罩代理商表示，消委會會測試的樣本並非該公司在本港供應的產品，懷疑消委會的樣 本是平行進口﹑次貨，或是侵犯「Perfetta」商標的產品，認為消委會不應出版使用該等樣本進行測試的結果，以免引起混亂和恐慌。

「Artec Med」的生產商向消委會提交測試報告，稱其產品的含菌量符合標；並質疑消委會測試過程中的回收率（recovery efficiency）過低及不同樣本之間的含菌量差異極大，認為其樣本有可能之前已受到污染，而測試結果不公平、不安全、不能作出結論及不準確。

「Pure Living」的生產商表示，其生產的口罩亦已取得歐盟的證書，證明產品質量為及格水平。公司相信細菌含量高和測試數據不穩定方面的問題，受測試樣品的儲存環境、溫度、購買途徑及從取出口罩到進行測試的過程，而有一定的影響。

「保為康」的代理商指消委會的測試樣本是「保為康」9600防塵折疊式口罩，是內地包裝，執行中國國家標準GB2626-2006，是在內地市場內銷的，並非香港市埸標示中英雙語的包裝。公司認為，可能因為今年疫情下，其他不知名的公司在內地進貨香港售賣，而非該公司直接售賣出去的。

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記者：陳曉瑩