【女工程師系列】女工程師踏上國際舞台推動環保　組女工程師互助組織盼更多女性成同路人

▲ 機電工程署高級工程師張敏婕（左）和奧雅納工程顧問高級工程師江穎敏（右）有不少共通點，她們同樣代表過香港活躍於國際舞台，亦是在香港爭取女性權益的同伴。（程志遠攝）

香港雖然只是一個彈丸之地，但在國際事務的參與卻從來不少，機電工程署高級工程師張敏婕和奧雅納工程顧問高級工程師江穎敏均曾活躍於國際舞台，前者是亞太經濟合作組織（APEC）節約能源專家小組的成員；後者則在2014年大學畢業後便加入聯合國總部，協助擬定出現時國際認可的17個可持續發展目標。

在國際間代表香港推動能源節約多年，張敏婕認為「氣候變化」將會是下一個「新冠肺炎」，全球人類無人可置身事外，但有危就有機，江穎敏就斷定推動可持續發展的顧問工程師，將成為吃香職業，而由於這份工作對親和力有要求，尤其適合女性從事，身為「全球30位年輕環境教育家」之一的她，提供「貼士」予有志加入行業的年輕人，希望幫助他們及早裝備自己。

新冠肺炎是全球人類在2020年的噩夢，而在APEC節約能源專家小組擔任秘書的張敏婕就指出，氣候變化將會是人類要面對的下一個新冠肺炎，因為地球上的人都無法置身事外。

鼓勵更多女性 加入推動環保

張敏婕在未踏足國際舞台前，一直在香港政府推動節約能源的工作，例如在6年前成功協助警務處降低整體耗電量達一成多，因而在美國華盛頓的「世界能源工程大會」，獲頒發「2014年亞太區能源管理經理」獎項。她亦藉此獲推薦到APEC工作，並於能源專家小組擔任秘書。

作為香港的代表，她在各種會議中了解到各國亦正面臨嚴峻的氣候變化問題，希望更多人投身環保工程師的行列，「我們留意到，女性往往更着重氣候變化的問題，而她們在環保工作上往往更進取，所以希望能鼓勵更多香港女性，加入推動環保的行列。」

而在2018年獲北美環境教育協會選為「全球30位年輕環境教育家」的江穎敏就認為，從事可持續發展顧問的工程師可謂順應大勢，在未來工作機會甚多，而這份工作更是適合女性從事。

江穎敏在2014年從科大畢業後便加入聯合國，主力推動及草擬可持續發展目標，及後有感要活躍於國際舞台，需要更多的資歷，遂回港進修和工作。她認為，在香港工程業界從事可持續發展，就好像在最需要省錢的地方，要求他人用更多的錢，「可持續發展的顧問工作，說到底就是要說服別人我是專家，說服別人不惜用更多的成本，換取環保和長期效應。」

▲ 奧雅納工程顧問高級工程師江穎敏在聯合國工作期間，與陳馮富珍合照。（受訪者提供圖片）

涉跨部門 需良好溝通親和力

她指出，由於可持續發展的工作通常涉及跨部門合作，所以良好的溝通技巧和親和力不可缺少，而女性在此範疇就較有優勢。

現時氣候問題為全球關注，不少建築公司紛紛在建築中加入環保元素，以表現企業責任。江穎敏就指出，未來需要顧問工程師提出可持續發展意見的機會只會愈來愈多，但偏偏業內相關人才並不多，如有年輕人願意入行，將會是很好的機遇。

需熟國際社會議題 多看新聞

而被問到有意入行者可如何裝備自己？江穎敏就指必須成為通才，要多看新聞。她解釋指，現時不少香港年輕人均不熟悉國際社會議題，而可持續發展的工作必須與不同工程界別的專家合作，所以了解不同國家的發展，了解行業最新的發展尤其重要，「如果咩都唔熟，同人合作時只會被問到口啞啞，點說服人？」

為助因家庭離職女工程師重新追夢 自設組織冀聯繫眾人

現代人追求男女平等，但「男主外，女主內」的心態仍存在於不少人心中，亦因此造成不少女工程師為照顧家庭而選擇放棄夢想和工作，而當孩子長大後，女工程師希望重回職場卻因專業知識脫節，無法順利求職。

為照顧家庭 棄夢想和工作

為協助女工程師母親和希望更多年輕女性入行，機電工程署高級工程師張敏婕在工程師學會內組織了「Task Force on Women in Engineering」，呼籲不同企業為女工程師提供更多工作機會。

Task Force of Women in Engineering的召集人張敏婕過去曾就行內女工程師狀況進行調查，「我們發現特別是私人公司，不少女性做到特定職級就會離開，深入了解後才發現，原來她們選擇了照顧家庭……當她們想回來工作後，她們會感到困難，因為她們對最新的工程資訊已不夠了解。」

為協助女工程師重回職場，張敏婕在3年前組織了Task Force of Women in Engineering，希望這個組織能做到3個作用，包括向工程系學生提供分享、聯繫工程業界的女性、為有需要女性尋覓兼職工程師的機會。

而在3年間，張敏婕亦積極招募志同道合之人，而奧雅納工程顧問高級工程師江穎敏就是其中之一。

其實自2015年起，江穎敏已積極推廣工程業界，如在2015年出版《誰說engineering是水泡科》一書，而最令她印象最深刻的是，翌年她回母校科大幫手籌辦資訊日時，更有師妹跟她說，是因為看了她的著作才選擇修讀工程學系。自此以後，江穎敏一直有與該名師妹聯絡並提供協助，而該名師妹亦已投身業界，成為見習工程師。

而江穎敏最終加入了Task Force of Women in Engineering，協助游說不同工程公司為無法全職工作的女性提供兼職工作機會，「依家我嘅部門都已經有一位『媽媽兼職』，佢哋好enjoy可以做番工程。」

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記者：陳梓蔚