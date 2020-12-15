  • 16°C
香港時間 : 20201215日 (二) 12:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港愛情故事】港女見男伴靠父幹置業感羨慕　游嘉欣慨嘆上車路艱難惹共鳴【有片】

娛樂 10:48 2020/12/15

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

TVB劇《香港愛情故事》反映年輕人靠父幹「上車」的實況。

TVB劇《香港愛情故事》以貼地題材吸引觀眾，劇情講述大學生周帆（劉子碩飾）與陳子婷（游嘉欣飾）到樓盤開售現場，周帆更果斷購入一個價值千萬元的兩房單位。劇集反映置業實況，不少年輕人為了成功「上車」，需要靠家人於經濟上的支持方可達標。

【香港愛情故事】20歲A0為拍劇獻初吻　游嘉欣住公屋：不是羞恥的事

昨晚（14日）播出的《香港愛情故事》帶觀眾進入買樓現場，大學生周帆為了了解香港的投資環境，而交了十萬元支票進場感受氣氛。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

幸運的周帆抽中了買樓的機會，碰巧一房單位已快速售罄，他最終以1080萬元購入了一個560呎的兩房單位。

眼見周帆買樓表現輕鬆，陳子婷問對方是否富二代，周帆否認並指：「我有積蓄，加上股票，父母再資助一點，絕對不成問題。」

他又謂：「我12歲便開始學投資。」陳子婷聽後表示：「我12歲的時候還在選讀哪所中學。」

周帆跟她說：「趁年輕的時候長遠打算，以後就不用為生計發愁。」

【使徒行者3x踩過界II】《香港愛情故事》林景程連續三套現身　入行10年團火未熄

（劉子碩IG圖片）

周帆與陳子婷的寫實對白，加上地產經紀Henry的興奮表現，引起了不少觀眾的共鳴，網民紛紛大讚劇本中Point，並表示劇情有笑有淚，對白也道出了香港人的心底話。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港愛情故事】阿楓視發哥古仔為目標助弱勢社群　林正峰社工角度談貧窮問題【有片】
12:21 2020/12/14
【香港愛情故事】阿楓視發哥古仔為目標助弱勢社群　林正峰社工角度談貧窮問題【有片】
【香港愛情故事】20歲A0為拍劇獻初吻　游嘉欣住公屋：不是羞恥的事
10:35 2020/12/13
【香港愛情故事】20歲A0為拍劇獻初吻　游嘉欣住公屋：不是羞恥的事
【使徒行者3x踩過界II】《香港愛情故事》林景程連續三套現身　入行10年團火未熄
12:43 2020/12/09
【使徒行者3x踩過界II】《香港愛情故事》林景程連續三套現身　入行10年團火未熄
娛樂人物職業 演員 居屋 ＃後生仔傾吓偈 首次置業 香港愛情故事 電視劇 TVB 娛樂機構

最高瀏覽

【明星理財】林盛斌自爆致富秘訣　阿Bob靠一個錢包+9大要點改善財運
09:48 2020/12/14
【明星理財】林盛斌自爆致富秘訣　阿Bob靠一個錢包+9大要點改善財運
【重男輕女】嫌棄連生二胎女兒奶奶老公黑面走人　獨留2歲女產房外等媽媽
12:55 2020/12/14
【重男輕女】嫌棄連生二胎女兒奶奶老公黑面走人　獨留2歲女產房外等媽媽
【家居衛生】年輕夫婦與父母同住懶執屋　一家四口連老爺新抱共用一條毛巾
17:42 2020/12/14
【家居衛生】年輕夫婦與父母同住懶執屋　一家四口連老爺新抱共用一條毛巾