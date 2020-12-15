【香港愛情故事】港女見男伴靠父幹置業感羨慕　游嘉欣慨嘆上車路艱難惹共鳴【有片】

▲ TVB劇《香港愛情故事》反映年輕人靠父幹「上車」的實況。

TVB劇《香港愛情故事》以貼地題材吸引觀眾，劇情講述大學生周帆（劉子碩飾）與陳子婷（游嘉欣飾）到樓盤開售現場，周帆更果斷購入一個價值千萬元的兩房單位。劇集反映置業實況，不少年輕人為了成功「上車」，需要靠家人於經濟上的支持方可達標。

【香港愛情故事】20歲A0為拍劇獻初吻 游嘉欣住公屋：不是羞恥的事

昨晚（14日）播出的《香港愛情故事》帶觀眾進入買樓現場，大學生周帆為了了解香港的投資環境，而交了十萬元支票進場感受氣氛。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

幸運的周帆抽中了買樓的機會，碰巧一房單位已快速售罄，他最終以1080萬元購入了一個560呎的兩房單位。

眼見周帆買樓表現輕鬆，陳子婷問對方是否富二代，周帆否認並指：「我有積蓄，加上股票，父母再資助一點，絕對不成問題。」

他又謂：「我12歲便開始學投資。」陳子婷聽後表示：「我12歲的時候還在選讀哪所中學。」

周帆跟她說：「趁年輕的時候長遠打算，以後就不用為生計發愁。」

【使徒行者3x踩過界II】《香港愛情故事》林景程連續三套現身 入行10年團火未熄

▲ （劉子碩IG圖片）

周帆與陳子婷的寫實對白，加上地產經紀Henry的興奮表現，引起了不少觀眾的共鳴，網民紛紛大讚劇本中Point，並表示劇情有笑有淚，對白也道出了香港人的心底話。