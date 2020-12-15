【消委會】裝修花費21萬元卻甩漏多　事主拒付尾數竟遭裝修公司鎖屋塞渠報復

▲ 消委會公布多個裝修執漏投訴。

新屋入伙，總要粉飾新居，然而裝修費動輒花費6位數字，效果卻未必對辦。消委會今（15日）公布多個裝修執漏投訴，多數事主於工程後期起，跟裝修公司有爭議，例如裝修質素不理想、用錯傢俱款式等；然而裝修公司卻要求事主先付尾數才執漏，令事主不滿和失去信心，部分個案甚至要進入司法程序索償，花費額外金錢跟進。

執修現爭拗 遭工人鎖屋及塞廁

李小姐2月初與A公司簽訂全屋裝修合約，裝修費近21萬元，裝修期為60工作天，預計6月入伙。李小姐於6月3日視察單位時發現，浴室門與訂造款式不符，反映後A公司僅要求她再次提供浴室門尺寸，卻沒有具體交代如何處理。

兩日後雙方再就執漏問題進行溝通時，A公司竟要求她先支付約4萬元尾數，李小姐擔心付款後A公司會草草了事，堅持完成所有執漏及更換浴室門後才會付款，對方即時顯露不滿。李小姐6月8日再到單位查看，赫然發現單位大門被拆走及鐵閘上鎖，她要聘請開鎖工人剪斷鎖鏈才能入內。

李小姐發現單位內原先已安裝的數道門被拆走，所有已安裝的燈掣及插蘇只剩下電線，浴室馬桶淤塞，情況不堪。經查問下，李小姐得知A公司職員早前曾到單位取回工具，她懷疑A公司因收不到尾數故意拆走家具，使她非常生氣。

消委會：裝修公司應避免予人錯覺「先斬後奏」

消委會認為，有關個案反映部分裝修項目，未按照原先議定的裝修要求進行，例如訂造家具不符原先設計，地磚建材並非消費者原先所選等等，令消費者失望，亦有機會質疑公司是否偷工減料或藉此增加收費。

消委會認為，裝修公司有責任按雙方議訂的合約履行服務，假若裝修公司發現個別項目因建材或其他原因，未能依照原先合約進行，或項目成本需要增加時，應事先與消費者商討改動內容，例如提供新設計圖或新報價單，待消費者落實，避免予人錯覺先斬後奏。

消費者一般期望單位交收時十全十美，一旦發現裝修質素有問題或收費現爭議時，自然要求釐清費用，辦妥執漏才付清尾數。然而，雙方對於何時支付尾數往往各持己見，甚至失去互信，以致爭議未能順利解停，有些情況更需要聘請第三方專業人士替裝修單位進行檢驗及評估，再訴諸法律，這對雙方而言無疑造成額外負擔。

消委會建議雙方訂立合約時，應就工程執漏及尾數安排事先作好溝通，消費者於工程在尾段時要議訂一份裝修工程執漏清單，並與裝修公司商議將尾數金額按執漏清單跟進進度分階段付清。

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記者：吳卓峰