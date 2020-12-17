秋冬要夠「薑」！暖薑對身體的八大功效

天氣轉涼，不少人都會喝一杯熱騰騰的薑茶，驅寒保暖，大家都知道薑性溫，冬天進食有溫暖、發熱之效，但你又有否想過，除了暖胃外，薑更可加入洗髮露、沐浴露以至潤膚乳中，彩豐行推出蘊含天然薑根精華的暖薑產品系列，功效多達8種，天然又有用，讓大家在這個冬季得到最好的呵護。

暖薑八大功效

1. 性溫，有溫暖、發熱之效

2. 有助改善頭風、防止入風

3. 有效制止頭皮發癢

4. 祛寒、祛風、祛除頭屑

5. 促進血氣循環

6. 刺激毛囊打開

7. 促進毛髮再生

8. 控油

鞏固髮根 修補受損髮質

暖薑除了有刺激毛囊打開、促進毛髮再生的功效外，加上不含MIT、CMIT，有助改善頭風，控油以及有效制止頭皮發癢的特性，所以如果你有頭皮發癢、多油，甚至脫髮現象，含有暖薑成份的洗髮產品便可助你解決上述困擾。

以彩豐旗下品牌Joseristine的「暖薑驅風滋養洗髮露」為例，其成份包含薑根精華，當中含有豐富的維他命A和C，而且泡沫豐富，溫和潔淨同時滋養頭髮，適合中至乾性髮質，既可促進頭部皮膚血氣循環，舒緩頭風不適，亦能有效鞏固強韌髮根，減少掉髮。

產品配以天然蔗糖及蠶絲蛋白成分，深層滋養髮芯，修補受損髮質，撫平毛糙，由內而外呵護脆弱受損髮絲，令秀髮健康亮澤。配合「暖薑驅風滋養護髮素」，深層滋養髮絲，可減少髮絲乾燥、折斷及分叉現象。

促血氣循環 賦予肌膚彈性光澤

另外，暖薑有助促進血氣循環及袪風驅寒，所以在潔膚產品加入暖薑成份，除可賦予肌膚彈性及紅潤光澤，沐浴後更會令人感到全身溫暖。

就像「暖薑驅風滋養沐浴露」含有豐富維他命A和C，有促進肌膚血氣循環，行氣活血，增加皮膚彈性及令皮膚紅潤有光澤，配合天然蔗糖成份，為肌膚提供高度滋潤，沐浴後肌膚更顯柔滑細緻。

舒緩皮膚乾燥 令皮膚變得水潤

潔膚以外，秋冬天氣乾燥，皮膚容易爆擦，「暖薑滋養潤膚乳」蘊含天然薑根精華有效促進血氣循環，配合乳木果等滋養成分，為肌膚提供深層滋潤，預防及舒緩皮膚乾燥，貼心呵護每一吋肌膚，令肌膚柔軟暖滑。再加上透明質酸，為你鎖住水份，增加皮膚的水潤性。

雙手方面，「暖薑滋養潤手霜」配有黑糖、乳木果等滋養成分，能預防龜裂情況，提供深層滋潤，改善乾燥，讓雙手變得柔軟暖滑。

產品成份天然 可於門市或網上購買

彩豐的暖薑產品系列含天然薑根精華成分，袪風驅寒，產前坐月都同樣適用。即刻去彩豐門市或網上購買。12月彩豐會員仲有限定優惠：https://bit.ly/3gqyFUI。

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（特約）