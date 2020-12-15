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【著數優惠】信和集團6大商場推晚市外賣Jetso　60間食肆$20外賣現金券以$5發售

休閒消費 10:05 2020/12/15

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

信和集團旗下6大商場包括荃新天地推出外賣優惠，在聖誕佳節倍有意思。（相片來源︰荃新天地fb)

聖誕佳節來臨，各商場在疫情也把握這黃金檔期推出各優惠。信和集團旗下6大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心由即日起至12月23日連續10日推出「晚市外賣Jetso」，顧客只需每日下午4點登入「晚市外賣Jetso」網上購券平台，就可以用HK$5優惠價購買信和集團旗下6大商場超過60間食肆$20晚市外賣電子現金券( 6時後適用 )，折扣優惠高達25折，可即買即用，相當著數。

顧客每人每日最多購買兩間不同食肆的電子外賣現金券各一張，單次外賣，最多可使用5張電子現金券，並可與食肆優惠同時使用，商場電子美食券每日名額有限，售完即止。

信和集團6大商場推外賣優惠，$20外賣現金券以$5發售。(相片來源︰信和集團)

以電子現金券惠顧人氣新食肆

使用20元外賣電子現金券，顧客可於6大商場逾60間食肆的美食，包括屯門市廣場人氣爆燈的「牧羊少年咖啡館」、主打正宗傳統泰國菜的「Bamboo Thai」、最新登場奧海城的人氣日式蛋料理專門店「Tamago-EN」； 另外，還有剛進駐荃新天地的歐式餐廳「Itamama」及韓國首屈一指的韓式Pizza專門店「Pizza Maru - Korean Pizza & Chicken」。

同時，各商場食肆亦推出外賣優惠，其中包括：屯門市廣場的「囍越」的自取6折優惠，奧海城穴居酒屋外賣自取晚市精選食品6折優惠，而荃新天地的鳴門魚市場居酒屋則有外賣自取壽司、刺身、卷物及清酒5折優惠。

撰文︰馮柏偉

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