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【絕世好爸】8歲兒胸口長巨型胎記感自卑　暖爸忍痛30小時紋上相同圖案打氣

育兒經 10:37 2020/12/15

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兒子不再以胎記為恥。

身上有胎記，特別在明顯的位置，往往讓孩子感到尷尬。加拿大有一名男童，出生時左邊胸口就有一大片深色胎記，令他感到自卑，甚至在游泳時不願脫下衣服。父親得悉後，花了近2個月、忍受了30小時的痛苦，在自己胸口紋上和兒子一樣的「人造胎記」，為的只是鼓勵兒子勇敢面對。

《CBC》報道，居於加拿大的Derek Prue Sr. 育有一名8歲兒子Derek Prue Jr.，兒子在出生時胸口就有一大片深色的胎記。Derek憶述，小時候兒子總是因為自己長胎記而感到自豪，但隨著年紀漸長，兒子卻開始因而自卑，故意遮擋胎記，甚至游泳時不願脫下上衣，

兒子已經意識到，自己有些地方和別人不一樣。

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花30小時紋上「人造胎記」

Derek靈機一觸，心想如果自己也紋上一個一模一樣的圖案，兒子或許就不會覺得自己與別人不一樣。他找到紋身師，向他表明來意，而第一次紋身時，他大概躺了3、4個小時，覺得很痛苦，期間不斷問是否快完成，不料原來當日只是完成了輪廓。

兒子在爸爸陪伴下，勇敢面對自己的胎記。（CBC News影片截圖）

由於紋身範圍很大，而且位置特殊，胸肌、肋骨區域都有很敏感的神經末梢，Derek多次接受麻醉和冷凍治療，幫助止痛。紋身師最終花了約30個小時，分開9次紋身，耗時近2個月才完成。Derek完成紋身後，沒有第一時間告訴兒子，直至最近一家人去游泳，他脫掉上衣向兒子說，

現在，我們擁有相同的生命印記！

兒子看到爸爸的紋身後，露出驚喜的笑容，並大讚「這太酷了」。而兒子亦因為爸爸的付出，願意脫掉上衣游泳。

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責任編輯：王明芳

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