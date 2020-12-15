【新冠肺炎】新增33間餐廳曾有確診者到訪　61歲婦人曾訪中環多棟商廈包括IFC

▲ 新增33間餐廳曾有確診者到訪。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（14日）新增82宗確診個案，其中37宗為源頭不明個案。衛生防護中心昨晚新增確診者行蹤，新增33間餐廳有確診者到訪，遍佈港九新界各區。另外，編號#7607的61歲女性曾去過上環多棟商廈，包括國際金融中心1期、交易廣場以及怡和大廈，更曾到上環街市及熟食中心，她居於上環福陞閣。

根據衞生防護中心資料，新增食肆名單如下：（地區、報告日期/曾有涉及個案最後到訪的日期、個案編號）：

港島區

灣仔 利園 2 期 Pret A Manger 03/12/2020 6972

東區 華凱大廈 富華冰室 06/12/2020 7032

東區 英皇道 406-408 號 海 皇粥店 07/12/2020 7211

中西區 威靈頓街 88-90 號 BEP Vietnamese Kitchen 10/12/2020 7494

九龍區

觀塘 APM 京饌 30/11/2020 6915

九龍城 東頭邨安東樓 彩翠軒海鮮酒家 30/11/2020 7065

觀塘 啓田商場 和味餐室 01/12/2020 6788

觀塘 德福廣場 2 期 金滿庭 京川滬菜館 03/12/2020 6915

油尖旺 千禧新世界香港酒店 Café East 03/12/2020 7096

深水埗 威利商業大廈 翠河餐廳 04/12/2020 7047

油尖旺 鴻威大廈 爭鮮迴轉壽司 04/12/2020 7119

深水埗 One Madison 時代冰室 04/12/2020 7180

黃大仙 崗崇齡街 42 號 地道館 車仔麵 05/12/2020 7180

油尖旺 K11 Musea Greyhound Café Galleria 05/12/2020 7360

觀塘 中海日升中心 龍鳳號 06/12/2020 7478

深水埗 福榮街 80 號 大家食 06/12/2020 7051

油尖旺 新文華中心 大快活 06/12/2020 7360

油尖旺 藍馬商業大廈 鳥語 06/12/2020 7360

觀塘 秀茂坪廣場 大家樂 07/12/2020 6994

黃大仙 黃大仙中心 亞金南洋 茶室 08/12/2020 7234

觀塘 鯉魚門廣場 明星海鮮 酒家 13/12/2020 7594

新界東

沙田 希爾頓中心 麥當勞 01/12/2020 6818

西貢 富寧花園 鴻興清湯腩專家 02/12/2020 7102

沙田 尚湖樓 楠天 Kitchen 06/12/2020 7096

沙田 天寶樓 金裝燉奶佬餐 廳 06/12/2020 7108

沙田 新城市廣場 3 期 八月 堂 06/12/2020 7186

新界西

屯門 蝴蝶村熟食亭 牛皇莫 火鍋餐廳 30/11/2020 7010

屯門 V-city 鼎泰豐 30/11/2020 7010

屯門 屯門時代廣場 佳記餐 廳 01/12/2020 7010

屯門 海麗花園購物商場 羊 城火鍋海鮮酒家 04/12/2020 7124

荃灣 榮安大廈 源記粉麵茶 餐廳 05/12/2020 7360

元朗 形點 I Green Waffle Diner 06/12/2020 7096

離島

D'Deck Pascucci 06/12/2020 6492, 7306

另外多個確診者曾去過街市，前日（13日）更新的名單中，黃大仙大成街街市只有一名確診者到訪，最新的名單已經增至3位。

黃大仙 大成街街市 11/12/2020 6866, 6915, 7586

觀塘 瑞和街市政大廈 11/12/2020 6977, 7090, 7546

中西區 上環街市及熟食中心 11/12/2020 7607

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責任編輯：羅嘉欣