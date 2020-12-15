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【消委會】10款口罩獲滿分最平每個僅售2元　5款屬港產【內附完整名單】

社會 10:49 2020/12/15

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

口罩已成為港人在疫情下的必需品，近日本港疫情嚴峻，不少人都希望選購效能較好的口罩產品。消委會測試本港市面30款口罩，其中10款獲總分5分的評價，最平每盒（50個）售98元，即大約2元1個；而獲最高評分的口罩中，當有5款屬港產樣本。

點撃圖片即睇10款獲評為滿分（5分）的口罩：

    點擊圖片放大
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10款獲評為滿分（5分）的口罩詳細資料：

產品 聲稱來源地 標示的口罩標準 售價（每盒 / 每個）
AMAG Premium Quality 3 Layers Medical Masks 香港
ASTM F2100-2019 Level 1		 $109（50個） / $2.2
肯納絲外科耳掛式口罩 香港 港ASTM F2100-19 Level 1 $138（50個） / 2.8
萬保德 MaxProtect Disposable Medical Mask 3-ply with Ear Loop (PB99) 香港 ASTM F2100 Level 2 $99（30個） / $3.3
盾牌一次性耳掛式醫用衛生口罩 (M40) 成人裝 中國 ASTM F2100-19 Level 2EN 14683:2014 $168（50個） / 3.4
理的外科手術口罩-大碼 香港 ASTM F2100-11 Level 3EN 14683 Type IIR $200（50個） / $4
EG 3-Ply Surgical Mask - Regular Size (Model No. MK-3E) 中國 沒有提供 $98（50個） / $2
Protector Face Mask 中國 沒有提供 $119（30個） / -

詩樂氏三層過濾口罩（一次性）		 中國 沒有提供 $120（30個） / $4
Topvalu一次性無紡布口罩（男士用） Non-Woven Mask 中國 沒有提供 $30（10個） /$3
E+Plus Hygiene Face Mask - 符合國際標準 $150（50個） / $3
資料來源：消委會

消委會測試發現，3款口罩含菌量超出歐盟要求；1款ASTM Level 2口罩PFE過濾率僅86.64%，詳細名單即看：【下一頁】

消委會提醒，消費者在佩戴外科口罩的同時，切勿忽略其他防疫措施，時刻注意個人及環境衞生，並應注意以下事項：

  • 佩戴口罩前，應先用梘液及清水，或酒精搓手液潔手；
  • 正確佩戴口罩，一般有顏色、摺紋向下的一面向外，有金屬／膠條的一邊向上；
  • 口罩應完全覆蓋口、鼻和下頜；
  • 戴上口罩後，因可能已沾有細菌或病毒，盡量避免以手接觸口罩；
  • 脫下口罩後，應盡快丟進有蓋的垃圾桶，並隨即潔手，勿隨處擺放，或放在衣服的口袋中留待重用，亦不能以水或酒精等，清潔消毒後再用。

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記者：陳曉瑩

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