【消委會】10款口罩獲滿分最平每個僅售2元 5款屬港產【內附完整名單】
社會 10:49 2020/12/15
口罩已成為港人在疫情下的必需品，近日本港疫情嚴峻，不少人都希望選購效能較好的口罩產品。消委會測試本港市面30款口罩，其中10款獲總分5分的評價，最平每盒（50個）售98元，即大約2元1個；而獲最高評分的口罩中，當有5款屬港產樣本。
點撃圖片即睇10款獲評為滿分（5分）的口罩：
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10款獲評為滿分（5分）的口罩詳細資料：
|產品
|聲稱來源地
|標示的口罩標準
|售價（每盒 / 每個）
|AMAG Premium Quality 3 Layers Medical Masks
|香港
|
ASTM F2100-2019 Level 1
|$109（50個） / $2.2
|肯納絲外科耳掛式口罩
|香港
|港ASTM F2100-19 Level 1
|$138（50個） / 2.8
|萬保德 MaxProtect Disposable Medical Mask 3-ply with Ear Loop (PB99)
|香港
|ASTM F2100 Level 2
|$99（30個） / $3.3
|盾牌一次性耳掛式醫用衛生口罩 (M40) 成人裝
|中國
|ASTM F2100-19 Level 2EN 14683:2014
|$168（50個） / 3.4
|理的外科手術口罩-大碼
|香港
|ASTM F2100-11 Level 3EN 14683 Type IIR
|$200（50個） / $4
|EG 3-Ply Surgical Mask - Regular Size (Model No. MK-3E)
|中國
|沒有提供
|$98（50個） / $2
|Protector Face Mask
|中國
|沒有提供
|$119（30個） / -
|
詩樂氏三層過濾口罩（一次性）
|中國
|沒有提供
|$120（30個） / $4
|Topvalu一次性無紡布口罩（男士用） Non-Woven Mask
|中國
|沒有提供
|$30（10個） /$3
|E+Plus Hygiene Face Mask
|-
|符合國際標準
|$150（50個） / $3
|資料來源：消委會
消委會測試發現，3款口罩含菌量超出歐盟要求；1款ASTM Level 2口罩PFE過濾率僅86.64%，詳細名單即看：【下一頁】
消委會提醒，消費者在佩戴外科口罩的同時，切勿忽略其他防疫措施，時刻注意個人及環境衞生，並應注意以下事項：
- 佩戴口罩前，應先用梘液及清水，或酒精搓手液潔手；
- 正確佩戴口罩，一般有顏色、摺紋向下的一面向外，有金屬／膠條的一邊向上；
- 口罩應完全覆蓋口、鼻和下頜；
- 戴上口罩後，因可能已沾有細菌或病毒，盡量避免以手接觸口罩；
- 脫下口罩後，應盡快丟進有蓋的垃圾桶，並隨即潔手，勿隨處擺放，或放在衣服的口袋中留待重用，亦不能以水或酒精等，清潔消毒後再用。
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記者：陳曉瑩