【網上購物】消委會實測5間網上購物平台 big big shop落單26日後才送貨 city'super食物送抵已解凍腐壞

▲ 消委會測試5間網上超市購物發現，各平台送貨時間和質素都參差、錯漏百出。

新冠肺炎疫情肆虐下，市民使用網上購物愈益普遍。各大超市或網購平台都有售賣日常食物用品，但消委會測試5間網上超市購物發現，各平台送貨時間和質素都參差、錯漏百出，當中big big shop最遲要落單26日後才送貨，而city'super的急凍肉類送到時已解凍，提子亦見腐壞。

消委會職員以一般消費者的身分，實試5間本地網上超市的服務質素，包括百佳、惠康、city'super、HKTVmall及big big shop，每間各交易5次，每次購買15件相同或同類型貨品，包括新鮮、急凍、預先包裝食品，以及日用品，比較各購物網站的使用方便程度、送貨安排及貨品送抵時的質素。

消委會發現，是次實試的5間超市網站中， 4間由揀選至最終確認訂購全數15件目標貨品，平均需時60分鐘至98分鐘，惟百佳網站的屢次於完成選購及揀選送貨時段後，出現大量已選購的貨品售罄的提示，實試員往往因而需花上額外時間尋找其他代替品，平均需時300分鐘才完成整個訂購程序，若撇除上述個案則需時約50分鐘。

消委會又測試各平台送貨效率，當中只有city’super提供即日送貨，而big big shop 5次交易共分開17張訂單送貨，當中只有4張訂單(24%)能按時送達，其餘13張訂單(76%)的送貨時間比原訂早到5天至延遲16天不等，最終有訂單在下訂後26日才送達，亦有訂單最終沒有送貨。

另外，5間超市的送貨貨品均多有疏漏，其中測試員訂購city’super時曾收到1箱屬於另一客戶的新鮮食品，相信超市誤將訂單對調，即使商戶在翌晚補回貨品，但送抵時，紙箱明顯曾經開啟，箱內的提子已腐爛、急凍肉類已解凍；同1間超市的另1次實試，訂購價值65元的美國無核紅提，但送來的卻是標價47.8元的貨品，比實際支付的少逾26%。

消委會建議市民在網上超市購物時留意以下幾點：

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Big Big Shop回應指因為疫情今年的銷售量比去年同期相比急增5倍，因此令商戶及合作物流公司面對巨大壓力及挑戰，引致配送延誤及狀態欠理想，作為銷售平台責無旁貸和對顧客引起不便致以抱歉，並將吸取經驗，加強與商戶的溝通及監管，更換物流公司，檢討及改善商品配送流程，並增撥更多資源，優化客戶服務並減少配送延誤。

消委會又為口罩測試，發現3款口罩含菌量超歐盟要求，1款ASTM Level 2口罩PFE過濾率僅86.64%。詳情即看：【下一頁】

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記者：徐紹軒