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【新冠肺炎】英國現變種新冠病毒株傳染力強 倫敦將實施第3級防疫管制

健康 10:32 2020/12/15

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新冠肺炎疫情持續，英國發現變種新型冠狀病毒株，在倫敦、肯特及埃塞克斯等郡，感染急劇及呈幾何級數上升，已在至少60個地區發現超過1千宗病例與變種病毒株有關。英國
政府宣佈，首都倫敦等部分地區，星期三凌晨起實施最嚴格的第3級抗疫限制措施。

綜合外媒報道，英國衛生大臣夏國賢向國會表示，英國發現變種新型冠狀病毒株，指在倫敦、肯特及埃塞克斯等郡，感染急劇及呈幾何級數上升，已在至少60個地區發現超過1千宗病例與變種病毒株有關。他表示，已通報世衛組織，英國專家正詳細研究，又認為無跡象顯示病毒變種會導致病情惡化，或疫苗對病毒無效。

政府12月14日宣布，首都倫敦、埃塞克斯郡及赫特福德郡等部分地區，星期三（16日）凌晨起實施最嚴格的第3級抗疫限制措施。餐廳及酒吧關閉，只能做外賣及外送服務，不同家庭不能在室內及私人花園等聚會，戶外最多6人聚集等。

夏國賢指，倫敦、肯特郡及埃塞克斯郡，部分地區病例7日就倍增，必須迅速採取行動應對。連同之前已實施第3級限制措施的地區，將有超過3400萬英國人受影響。

世衛緊急項目執行主任瑞安表示，注意到英國發現新冠病毒出現變種，已有1千人感染新病毒株，當局正研究今次重要性，又指世衛已見到很多變種，新冠病毒會隨著時間出現變化。

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責任編輯：羅嘉欣

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