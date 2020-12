【踩過界IIx開心速遞】苦練越南口音與羅蘭鬥戲　趙希洛為當演員棄碩士學位【有片】

▲ 趙希洛棄碩士學位當演員。

TVB劇集《踩過界II》的最新單元案件「婆媳賠償金瓜分案」中,由《萬千星輝頒獎典禮2019》最佳女配角得主趙希洛(Candice)演越南華僑。

趙希洛雖然只在《踩過界II》其中一個單元登場,但也為角色苦練越南口音,相當敬業。

▲ 趙希洛為當演員棄碩士學位。(趙希洛IG)

苦練越南口音

趙希洛在《踩過界II》越南華僑,因丈夫陸偉圖(梁証嘉飾)意外離世,但陸偉圖媽媽(羅蘭飾)卻不知道兒子已結婚,為了兒子遺產鬧上法庭。

Candice接受媒體訪問時表示,為戲中角色下了不少苦功,更憶起自己當年學廣東話的辛酸,並將這段個人經歷代入角色之中。

另外她在IG表示:「Challenge yourself,Dare to change & be different,Every character matters,Every Opportunity is a new beginning,Keep fighting.」

為追夢獨自回港

自小隨家人移民在澳洲生活的Candice,小時候已夢想入讀演藝學院卻遭家人反對,後來留學英國讀法律,在修讀碩士期間,於2007年因參加香港小姐競選獨自回流香港,Candice也沒想到一留便是13年。

2019,Candice憑《金宵大廈》演何太一角奪「最佳女配角」,家人終於由反對入行到認同努力的感動。

Candice媽媽是前藝人梁小玲,爸爸趙崇康是澳洲的大律師。雖然爸媽在《萬千星輝頒獎典禮2019》當晚未有在現場見證Candice得獎一刻,但也有替女兒感開心。

