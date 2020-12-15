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【踩過界IIx開心速遞】苦練越南口音與羅蘭鬥戲　趙希洛為當演員棄碩士學位【有片】

娛樂 12:23 2020/12/15

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趙希洛棄碩士學位當演員。

TVB劇集《踩過界II》的最新單元案件「婆媳賠償金瓜分案」中，由《萬千星輝頒獎典禮2019》最佳女配角得主趙希洛（Candice）演越南華僑。

趙希洛雖然只在《踩過界II》其中一個單元登場，但也為角色苦練越南口音，相當敬業。

【開心速遞】《愛回家》無知May化身黑天鵝跳芭蕾舞　趙希洛為角色練舞雙腳爆水泡

趙希洛為當演員棄碩士學位。（趙希洛IG）

【踩過界II】趙碩之疑被TVB封殺轉投影圈　收起性感回巢拍劇演技大躍進

苦練越南口音

趙希洛在《踩過界II》越南華僑，因丈夫陸偉圖（梁証嘉飾）意外離世，但陸偉圖媽媽（羅蘭飾）卻不知道兒子已結婚，為了兒子遺產鬧上法庭。

Candice接受媒體訪問時表示，為戲中角色下了不少苦功，更憶起自己當年學廣東話的辛酸，並將這段個人經歷代入角色之中。

另外她在IG表示：「Challenge yourself，Dare to change & be different，Every character matters，Every Opportunity is a new beginning，Keep fighting.」

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【踩過界II】蔡思貝扮哨牙演技躍進有原因　癲姐預告變靚庭上對決王浩信

為追夢獨自回港

自小隨家人移民在澳洲生活的Candice，小時候已夢想入讀演藝學院卻遭家人反對，後來留學英國讀法律，在修讀碩士期間，於2007年因參加香港小姐競選獨自回流香港，Candice也沒想到一留便是13年。

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2019，Candice憑《金宵大廈》演何太一角奪「最佳女配角」，家人終於由反對入行到認同努力的感動。

Candice媽媽是前藝人梁小玲，爸爸趙崇康是澳洲的大律師。雖然爸媽在《萬千星輝頒獎典禮2019》當晚未有在現場見證Candice得獎一刻，但也有替女兒感開心。

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：https://bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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