【食用安全】反式脂肪增患冠心病風險　消委會：4款蛋糕工業生產反式脂肪高於世衛標準

▲ 4款蛋糕檢出工業生產反式脂肪高於世衛標準2%。

反式脂肪有害身體健康眾所周知，但飲食上有時實在難以避免選擇完全零反式脂肪的食物。消委會就解釋，其實反式脂肪亦可細分為「天然產生」，及「工產生產」，假如能減少工業生產的反式脂肪，可明顯有利健康。消委會就此檢測市面100款非預先包裝的蛋糕樣本，發現有4款蛋糕樣本的工業生產反式脂肪佔總脂肪的百分比，高於世衛建議的2%，而且4款蛋糕，全部屬於牛油蛋糕組別。

何謂工業反式脂肪？

消委會指，反式脂肪可分為2種，包括反芻動物中天然產生的反式脂肪及工業生產的反式脂肪。其中食油經過高溫精煉或烹調，可能產生少量反式脂肪。不過，工業生產的反式脂肪，則主要來自「部分氫化油」。

「部分氫化油」是指食用油脂（一般為植物油）經過部分氫化的工業過程後，把溶點增高，從而由液體油轉化為半固體及固體狀脂肪產品。

部分氫化油可應用於各種食物，尤其常用於製作人造牛油、植物起酥油、酥皮、曲奇、餅點、蛋卷等烘焙食品。所以當中經工業部分氫化過程所產生的反式脂肪，會同時帶進食物中。

檢測結果：

消委會檢測市面100款非預先包裝的蛋糕樣本，結果顯示有4個樣本的工業生產反式脂肪佔總脂肪的百分比，高於世衛建議的2%。

該4款蛋糕均屬於牛油蛋糕組別，包括：

店舖名稱 產品名稱 工業生產的反式脂肪佔總脂肪百分比 聖羅蘭餅屋 牛油蛋糕仔 2.04% 太子餅店 牛油片裝（切件） 2.57% 金龍珠餅店 提子牛油切件 4.31% 超群麵包西餅 牛油切餅 4.76%

*世衛建議低於2%

當中，超群麵包西餅的牛油切餅百分比最高，達4.76%。雖然4款超標蛋糕均屬牛油蛋糕組別，但消委會亦指出有同組別的蛋糕樣本所含百分比可低至0%。即反映部分蛋糕有較大改善空間。

低於2% 的牛油蛋糕組別：

店舖名稱 產品名稱 工業生產的反式脂肪佔總脂肪百分比 凱施餅店 菠蘿布甸（樣本為牛油蛋糕，表面加上菠蘿片） 0% 櫻桃麵包西餅 提子切蛋糕 0.42% 皇爵麵包西餅 牛油蛋糕 0.42% 櫻桃麵包西餅 牛油切蛋糕 0.42% 寶城餅店 合桃切件 1.24% 寶城餅店 提子切件 1.38%

消委會表示，檢測發現蛋糕樣本中的工業生產反式脂肪含量普遍較低，可見業界已有能力在配方中使用不含部分氫化油的食用油脂來製作蛋糕。業界應避免在製作過程中使用部分氫化油的材料，以減低消費者攝取工業生產反式脂肪。

例如使用粟米油、葵花籽油、大豆油、芥花籽油、橄欖油、花生油等。而避免使用椰子油、棕櫚油、牛油、豬油等。

同場加映，不含反式脂肪餅乾及高升糖食物增肝硬化風險：

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責任編輯：楊宛茜