【香港愛情故事】歲月磨蝕由愛侶成怨偶　昔日初心問今日的自己：你說過好好照顧她【有片】

▲ 《香港愛情故事》播出以來贏得不俗的口碑。

TVB劇《香港愛情故事》昨晚（12月14日）劇情關於白彪與龔嘉欣飾演的夫妻，回憶當初拍拖時，由愛侶到現在卻成怨偶，當中情節觸動不少觀眾的心靈。究竟情侶為何由拍拖時的甜蜜，到成為夫婦朝夕相對後，卻把昔日的海誓山盟卻通通忘記，感情變淡甚至互相仇恨？

《香港愛情故事》昨晚講莫少霞（龔慈恩飾）決定搬走轉往婦女宿舍居住，令陳漢聲（白彪飾）既失望又憤怒。

另外，他們的兒子陳子朗（羅天宇飾）與邱凱琪（龔嘉欣飾）修成正果結婚。在婚宴當日，漢聲和少霞看見兒子成家立室，不禁回想從前。

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忘記當日初心

事實《香港愛情故事》編導的設計頗有心思，劇情講當日漢聲和少霞在天台舉行婚宴，屬老粗一名的漢聲平時說話很大聲，邱凱琪提醒他要細聲點。但實際漢聲內心溫柔，婚宴當日凱琪覺得冷，漢聲即脫下外套給凱琪保暖，反映他是愛妻男人，只是不擅表達內心溫柔。

在昨晚劇情臨完結時，中老年的漢聲與少霞在酒樓回想當初，年青時的他們在畫面出現，以前年青的少霞（蔣家旻飾）問現在的少霞（龔慈恩飾）：「你說過會好好跟他過日子。」至於年青的漢聲（梁証嘉飾）問現在的漢聲（白彪飾）：「你說過要好好照顧她。」令人唏噓。

▲ 漢聲和少霞的兒子成家立室。

相愛容易相守難

夫婦感情變淡甚至由愛成仇，可能反映時下頗多家庭的生活寫照。《香港愛情故事》亦十分平實，漢聲與少霞互相怨恨，由生活瑣事的衝突日積月累所致。

比如昨晚有一個情節，漢聲幫忙做家務，可是卻用鋼絲刷洗易潔鍋，少霞看到大為緊張，因為這很易把鍋刮壞。但漢聲覺得自己好心幫忙，卻反而惹來抱怨感不快。

其實漢聲是個粗心大意，又自我中心的大男人，但實際口硬心軟，是個對家庭負責任的男人，但是又自尊心強死要面子。

▲ 由昔日相愛卻因年月磨蝕而互相怨恨。

在《香港愛情故事》第一集劇情，已講莫少霞提出離婚後另行申請公屋，房署職員問少霞究竟她的丈夫有何問題，少霞卻指丈夫不煙不酒不嫖又沒有家暴，可是不知從何時開始，只是見到對方便覺得很討厭。

她也不知埋怨丈夫是何原因，只無奈地說：「到底是我的問題？他的問題？還是間屋太細的問題？」

也許，夫婦衝突不完全是因為居住環境問題。相愛容易相守難，請不要忘掉當日兩人走在一起的初心。