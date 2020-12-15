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冬季季侯風襲港各區急降溫　天文台今早錄13.4度屬入冬最低溫【附未來9日天氣預測】

社會 11:13 2020/12/15

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（經濟日報資料圖片）

本港今日明顯轉冷，受一股冬季季侯風影響，天文台今早錄得最低氣溫13.4度，屬今年入冬以來最低紀錄，新界地區降至11度以下，其中打鼓嶺僅錄得9.9度。天文台預測，明日早上持續清涼，日間天氣乾燥，周末再有一股季候風的補充抵港，周日將再跌至最低13度。

天文台表示，受一股冬季季侯風影響，今早各區氣溫普遍較昨日低8度左右；天文台今晨更錄得最低氣溫13.4度，屬今年入冬以來最低溫，新界多區降至11度以下，大埔、上水分別僅10.8度及10.3度，打鼓嶺亦僅錄得9.9度。

天文台預測，今日大致多雲及清涼，日間部分時間天色明朗。吹和緩北至東北風，離岸風勢清勁，展望未來1、2天早上相當清涼，明日氣溫介乎13度至17度。

天文台又指，周末將有另一股季候風的補充抵港，相關的乾燥氣流會為廣東帶來普遍晴朗的天氣，本港周末短暫時間有陽光，周日將再跌至最低13度、最高氣溫19度，隨後氣溫逐步回升到下周三17度至21度。

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記者：陳正怡

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