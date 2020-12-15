【恐怖料理】YouTuber拍片劏綠鬣蜥拆皮去骨 讚口感比雞肉好

▲ 台灣YouTuber進食野生生物引熱議。

近日，台灣YouTuber Toyz拍片進食綠鬣蜥，稱為台灣的生態除害。Toyz以綠鬣蜥烹煮成「燒酒恐龍」及「三杯恐龍」兩道菜，並指綠鬣蜥的肉感比雞似更嫩滑，引起網民熱議。

▲ 台灣YouTuber Toyz進食綠鬣蜥。 （影片截圖）

綠鬣蜥原被台灣引入作寵物飼養，但因其成長後身型龐大而遭棄養，當綠鬣蜥野生在外時，牠的繁殖率驚人，及其挖土習性對台灣生態構成威脅。

影片中，Toyz先把綠鬣蜥的肉與皮分離，再煮成兩道菜，分別是「燒酒恐龍」及「三杯恐龍」，都是台灣的出名烹調方法。

他在試食時先吃青菜指味道正常，當試到綠鬣蜥的肉時被牠驚訝到，覺得牠的口感媲美雞肉與田雞，並且沒有腥味，是可以拿出去賣的菜式，對綠鬣蜥的肉讚不絕口。

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不過，網民對他吃綠鬣蜥肉的反應呈兩極，雖然有人覺得他很勇敢做完別人不敢做的事，並指他的節目很棒很有意義。

但有網民就提醒：「這種非人工飼養的動物，不鼓勵食用，問題太多了」，而且牠的身體內或存有大量寄生蟲，必須在烹調時非常小心及完全烹煮熟透才可食用。

而且亦有人擔心進食此類野味會引起其他新型疾病，令到新疫症蔓延，故在食用前應當小心選擇。

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