護眼大作戰　預防視力未老先衰

在這個「舉頭望電腦，低頭看手機」的年代，我們無論生活還是工作已離不開電子產品，然而長時間接收螢幕所發出的藍光，易造成眼睛的健康問題，增加患上黃斑病變、白內障、乾眼症等眼疾的風險，情況更有年輕化的趨勢。不想眼睛未老先衰，大家一定要善加保養！

醒「目」養「眼」之道

眼睛既脆弱又敏感，大家不要自恃年輕，便忽略對雙眼的照護，除了每年定期作眼科檢查，平日也應避免用眼過度。電子產品的螢幕光線屬高能量藍光，因光線集中且使用距離近，會使大量藍光直接射入眼中，所以不要長時間使用電腦和智能手機，需適時讓眼睛稍息，亦避免在黑暗的環境中使用電子產品。進行戶外活動時，應佩戴帽子及可過濾紫外線的太陽眼鏡，減輕對眼睛的不良影響。

▲ 「藍光」的傷害無處不在，特別是我們的生活早已離不開電子產品，所以正確的用眼習慣十分重要。

護眼飲食不可少

飲食和健康息息相關，為眼睛補充每日流失的養分，也是日常保養的重要一環。眼睛需要多元且均衡的營養攝取，例如具強抗氧化的維他命C和E，能延緩及預防視力老化，前者可從柑橘類水果中吸收，後者則可透過進食綠葉蔬菜、全麥 穀 物、果仁、 蛋黃。鋅是負責輸送維他命A從肝臟到視網膜的重要元素，倘若攝取不足，會導致視力下降，在弱光下視物不清。

此外，葉黃素及玉米黃質素都是構成黃斑部的主要色素，普遍存在於深綠色和黃色的蔬果，如粟米、菠菜、芥蘭、羽衣甘藍、奇異果和南瓜等，能幫助眼睛阻擋藍光的傷害，保持視力敏銳和清晰。

▲ 每片博視康黃斑維生素含有3毫克葉黃素之外，還有玉米黃質素、維他C及E、鋅及硒，呵護眼睛健康，對身體也很有益處。

「吃」出好視力

葉黃素及玉米黃質素屬於人體無法自然合成的類胡蘿蔔素，必須從日常飲食中吸收，而且要長期且持續地攝取，才能使營養積聚在黃斑部，達到保健視力的效果。

為眼睛提供充足營養，以應付長時間的用眼所需，服用補充劑是方法之一。由美國著名眼睛護理產品博士倫推出的博視康黃斑維生素Ocuvite®Lutein，是專為眼睛研製的維生素配方，蘊含保護視網膜的葉黃素和玉米黃質素，亦有提供眼球抗氧化所需的維他命C和E，同時加入少量的鋅和硒，鞏固眼睛的抗氧化系統，免受陽光氧化傷害。

Ocuvite®為眼科醫生推薦的品牌 ，滿載口碑，讓人倍感安心可靠。每日服食兩片博視康黃斑維生素，能攝取眼睛所需的重要營養，阻隔有害藍光，減少自由基產生，特別適合年長或經常使用電子產品、閱讀人士長期服用。94%的受訪者同意服用博視康黃斑維生素後，有助維持眼睛健康，延緩眼睛衰老 ，雙眼時刻精靈有活力，才能讓自己保持在最佳狀態。





由今日開始，每日兩片服用博視康黃斑維生素，是補充眼睛所需維生素的最佳選擇！



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2 Product Insert of Ocuvite®Lutein

（資料由客戶提供）