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【賤價親情】兒子要求母親簽文件分身家 分錢後即脫離母子關係

育兒經 12:01 2020/12/15

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一位我甚敬重的老太急着要見我。

「海寧，我不懂英文，請你替我看看這些文件，把內容告訴我，好嗎？」她遞上兩份英文文件。我一看，心裏大吃一驚，有點不知所措，面露難色。

「海寧，你直接繙譯成中文讀出便可以。」老太語調平淡，跟我心中的不安剛好相反。

「這份文件是一份契約，當事人即是你同意把這個數目的港幣，分四次，在半年內轉贈你的兒子×××，之後他再沒有權利也不能追討承繼你的所有財產。當他悉數收到上述款項後，你和他便脫離母子關係。」

「內容正確。」

「另一份文件是一份遺囑，內容是……」

老太聽畢，點點頭。

「×姨，我可以問你一個問題嗎？」

「當然可以。我看着你長大，深知你是怎樣的人。你關心我，才會想了解清楚。」

「×姨，你的兒子知道脫離母子關係這一回事嗎？」

「他知道，他同意。信不信由你，是他主動要求脫離母子關係。海寧，在一些人的眼中，親情掛着一個價錢牌，可以善價而沽。」

「我是一個精明的商人，卻是一個失敗的母親。」她幽幽地補充。

我啞口無言。家家有本難念的經，就算讓我打開經書細讀，也不代表我能參悟當中的因果與因緣。

我沒慧根，只知道每人一生只能活一次，無論是匆匆一生還是漫漫人生，我們跟家人就只在這輩子相遇。不管愛與不愛，緣盡就得分離。天意難測，天命難違。能相愛便相愛，能和解便和解，能珍惜便多珍惜，能善待便盡善待。

願餘生，每人都珍惜跟家人的相遇，把握可以相愛的機會，帶着感恩的心欣賞家人的付出，無憾地活在當下。

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撰文 :  藍海寧

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