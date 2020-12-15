【明星理財】阿Bob林盛斌靠一個Hermès發達　推介各款名牌長銀包吸財

▲ 阿Bob林盛斌分享發達財運秘笈，推介各款名牌長銀包吸財。

阿Bob林盛斌是圈中出名的「富翁」，幕前工作接個不停，一家六口家住九龍塘獨立屋，近日他在網上分享了非常簡單的「發達秘笈」，就是改用長銀包，其實除了玄學還有理財根據。TOPick為你拆解當中的玄機，以及為你介紹數款有助改善財運的名牌長銀包。

林盛斌（Bob）在行內身兼主持、司儀、演員及娛樂公司老闆等，撈得風生水起，還與太太子女一家六口再加上工人姐姐，家住九龍塘獨立屋，可謂圈中有名的「富豪」。

▲ Bob工作接不停。（Facebook圖片）

阿Bob日前在社交網站分享他的「改善財運」大法，詳列九個要點，當中重點是要換上一個名牌的銀包，要有扣或拉鍊、保持銀包整潔和順序放紙鈔等等。事後阿Bob向傳媒透露，其實他是參考了日本作者龜田潤一郎的書籍《為什麼有錢人都用長皮夾？》。

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▲ Bob所用的長銀包。（Facebook圖片）

作者以行為學及金錢觀的角度出發，因為銀包是金錢的家，使用長形銀包可讓鈔票伸展、「住得」舒服，相反用折疊錢包會「委屈」了錢財，不符合「善待金錢」的原則。

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另外講到要把紙鈔和硬幣分開放置，是因為當你付錢時需要同時拿出銀包和散紙包，相對麻煩同時會讓你減少無謂消費。

▲ （Facebook圖片）

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阿Bob表示曾經看過一個統計數字，平均每人的年收入是銀包價值的200倍，阿Bob使用的是價值數萬元的奢華品牌Hermès錢包，TOPick為大家推介數款同樣來自大品牌、價錢相宜的長銀包。

1/ Louis Vuitton出品的PALLAS錢包，以小牛皮製作，有黑、藍、紅三種色調，配上經典LV的Monogram，單計外型已非常吸引，內裡以風琴式作隔層，還附有16個信用卡位，非常實用，索價港幣$10,200。

2/ Gucci 1955馬銜扣鏈帶銀包，採用Gucci的經典圖紋，富有懷舊感，另外配設金色長鍊，可以直接揹在身上當作小揹包使用，叫價港幣$7,450。

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3/ Boy Chanel的經典方格壓紋，一看就知道是Chanel的出品，長銀包中間配上標誌性的磨沙金色扣，突顯其高貴感，官方價格港幣$9,400。

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4/ Bottage Veneta的FRENCH WALLET，外層採用品牌特色的編織紋路，內裡有九格信用卡位置，還設有五種顏色任君選擇，定價為港幣$6,700。

5/ Dior 30 MONTAIGNE錢包，設有三個內部隔層、八個信用卡隔層、三個貼袋和一個拉鏈袋，設計時尚、空間充裕，叫價港幣$6,750。

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