【養兒防老】 70歲父做人工關節置換手術 兒子拒付麻醉費：老人不怕痛

▲ 台灣麻醉科醫生邱豑慶日前在Facebook專頁分享一則故事，一名兒子嫌貴拒絕自費讓父親進行術後麻醉。

子女盡力照顧年邁父母，是正常不過的事，台灣麻醉科醫生邱豑慶，日前卻分享令人心酸的故事。一位70歲的老伯要進行人工關節置換手術，醫生提供3項術後止痛的選擇，當中包括自費以及健康保險的選項。兒子卻當着父親面前直言「費死了，用健保的就好啦，老人不怕痛！」邱豑慶於心不忍，決定偷偷幫助老人。

兒子嫌貴拒自費麻醉

台灣麻醉科醫生邱豑慶日前在Facebook專頁《麻的罰跪-妻易毆邱醫師》分享這段故事，當事人是一名70歲的老伯，他要進行人工膝關節置換。醫生提供3種術後止痛的選擇，第一種是健康保險的鴉片類止痛藥，隨著時間衰退會開始痛，但好處就是免費；第2種是脊椎嗎啡，需自費付3000元台幣（約826港元）；最後一種自控式止痛（pca），副作用較少，但要自費5、6000元台幣（約1,380港元）。

兒子一聽到價錢，當着爸爸的面說「貴死了，用健保的就好啦，老人不怕痛！」不願意自費幫爸爸減少痛苦。邱豑慶向兒子解釋，人工關節置換手術要拿掉自己的舊關節，隔天還要做復健，要折腳、彎曲關節，用健康保險的止痛藥第一天真的會比較痛。但兒子仍不願理會，表示全部都用健保就好，還再次提醒「不要給我用自費哦！」

暖心醫生偷加脊椎嗎啡

不過，暖心的邱醫生還是決定，為老伯打了半身麻醉，再偷偷地加了脊椎嗎啡，但沒有收費用，也沒告訴家屬。手術結束後，邱豑慶到恢復室，直到觀察結束要推回病房都還找不到老伯的兒子，之後才知道，他跑去一樓抽煙。

邱豑慶感嘆，

他有錢買煙，但沒錢幫老父付止痛藥？唉……

之後他再問老伯痛口是否很痛，老伯沒有開口回答，只比了自己的心，邱豑慶說「我知道，他的意思是心痛。」

不少網民在帖子下留言，感謝醫生讓老伯好過一點，「感謝麻醫給阿公一點溫暖」、「真的是心痛如刀割，老人不怕痛是什麼鬼話」、「阿公很幸運碰到一個良醫」。

也有網民表示，家家有本難念的經，表面上兒子很不孝，但很多時候事情往往沒有這麼單純，不知道那個兒子小時候被怎樣對待，今天才會說出這些話。

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責任編輯：王明芳