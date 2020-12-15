【大學入學】日本大學入學試准用手機查資料　校長：知識毋須死記硬背

▲ 日本有大學入學試准學生用手機查資料。

現今社會人人機不離手，很多知識都毋須再死記硬背，相反能活用知識解決問題才是新世代的人才。日本一所私立大學就決定從2021年的入學招生考試開始，允許考生帶智慧型手機進場查資料，此舉可能開創日本大學入學考試方式先河。

日本放送協會（NHK）報道，位於東京都的私立大學「產業能率大學」，為了測試考生是否擁有善用知識解決問題的能力，決定從2021年入學招生考試上，允許考生使用智慧型手機查詢資料。

盼培養創造未來的人材

產能大學校方表示，他們是全日本第一所用這種方式考試的大學。考生將回答申論考題，內容包括在不久的未來，該如何解決產業衰退、人口快速減少的問題等。考試將與大學共通入學試同時進行，學生只要在該考試獲得一定分數，就能參加產能大學入學試資格。

校長補佐杉田一真表示，他們希望培育不要只會死背知識，而是能活用知識創造未來的人才。校方又指，會增設人手密切監察考生用手機與外界溝通的情況，或將試題外洩等違規行為。

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責任編輯：王明芳