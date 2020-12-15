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【嫲嫲級捉姦】90歲丈夫出軌勾搭60歲小三　80歲人妻聯閨蜜組「嫲嫲級」捉姦團

親子 11:52 2020/12/15

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80歲人妻發現90歲丈夫出軌，聯同閨蜜組成「嫲嫲級」捉姦團。

維繫婚姻不容易，若另一半出軌，相信被騙的一方一定難以接受。越南一名90歲老翁勾搭上60歲的小三，而其80歲人妻聯同年過半百的閨密們組成「嫲嫲級」捉姦團，當街上演一場大婆鬧小三的鬧劇，引來街上的民眾圍觀。

綜合外媒報道，越南社交媒體瘋傳一段影片，影片中一名白髮蒼蒼、年約80歲的婆婆，大聲在街上指罵90歲的丈夫及60歲的小三，旁邊站著一群年紀相若的朋友助陣，氣勢非常驚人。

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聯同閨密街上虐罵小三

據了解，片中身穿紅色衣服的婆婆，發現其90歲的丈夫出軌，勾搭60歲的小三，於是趁丈夫出門時偷偷跟蹤，結果目睹二人親密互動，她立刻找來閨密們組成「嫲嫲級」捉姦團，在大街上不理形象地指罵丈夫與小三。而其中一名友人當街虐罵小三，

買了有壯陽藥的潤滑劑是想怎樣？

網民驚訝：好瘋狂！

大吵大鬧的過程吸引一大群民眾圍觀「食花生」，不少網民看畢片段均嘖嘖稱奇，直呼「果然薑還是老的辣」、「這是做夢才會發生的故事情節」及「這畫面太瘋狂了。」

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責任編輯：王明芳

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