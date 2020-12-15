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【新冠疫苗】美國開展大規模接種輝瑞疫苗　紐約ICU護士首位接種：充滿希望安心

健康 12:15 2020/12/15

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美國開展大規模接種輝瑞疫苗，紐約ICU護士成首位接種者。

美國正式開展大規模接種輝瑞疫苗，疫苗經物流公司位於美國多個州份的貨運中心，被運往各地配送中心。而一名紐約深切治療部護士Sandra Lindsay成為首位接種疫苗者，她表示感到安心和充滿希望。特朗普（Donald Trump）亦在Twitter上表示首劑疫苗已接種：「恭喜美國！恭喜世界！」

首位獲接種疫苗者是紐約「長島猶太醫療中心」深切治療部護士Sandra Lindsay，她在當地時間14日上午於皇后區接種美國首支新冠疫苗。她事後表示感到充滿希望，覺得很安心，感覺輕鬆多了。她多謝所有前線工作人員，同時希望痛苦時期即將完結。

紐約州長科莫（Andrew Cuomo）亦有透過直播觀看接種過程，而美國總統特朗普（Donald Trump）發Twitter表示：「第一支疫苗已經接種。恭喜美國！恭喜世界！」

美國食品及藥物管理局（FDA）批准緊急使用輝瑞和德國BioNtech合作研發的新冠疫苗，首批疫苗預料有300萬劑，分發至美國145個地點，前線醫護及長期護養設施院友將優先注射，預計明年3月中旬將有足夠劑量疫苗，供應一億美國人。

疫苗由物流公司FedEx及UPS負責付運，運送過程非常嚴謹。點擊睇過程：【下一頁】

自疫情爆發至今，FedEx已於全球運送超過5.5萬千噸個人防護裝備（PPE），其中包括超過20多億個外科口罩和超過9,600批人道主義援助物資。

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責任編輯：羅嘉欣

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