【新冠肺炎】許樹昌：第四波疫情似乎已達頂峰　上周收緊措施盼未來一兩星期宗數回落

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，惟近日確診宗數稍有回落，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容第四波疫情似乎到達頂峰，惟整體確診仍然「打橫行」，反映2周前的限制措施未很有效，惟上周措施再收緊，冀未來1、2星期單日確診宗數回落至低雙位數字。

本港昨日新增82宗新冠肺炎確診個案，屬單日新增宗數連續4天回落至雙位數字，不過不明源頭感染仍有35宗；而黃大仙東頭二邨貴東樓更現爆發，至今已有6個單位涉9人染疫。詳情請見【下一頁】

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早接受港台訪問時形容，第四波疫情似乎到達頂峰，惟整體確診仍然「打橫行」，每日確診維持在高雙位數或三位數，反映2星期前的限制措施未很有效，而上周措施再收緊，且近期社區人流減少，希望1、2周後能單日數字能回落至低雙位數。

對於醫管局昨日指部分新冠肺炎患者出現「無聲缺氧」，許樹昌解釋，最近有文獻提出有新冠肺炎患者血含氧量低，但似乎沒有氣喘，推斷病毒會否影響病人對缺氧的感覺，強調有關情況不是很普遍。

他續指，於深切治療部巡房時看到有病人獲供氧氣，血含氧量於安全水平，亦可一邊吸氧一邊玩手機遊戲；惟當護士為其抹身或病人需要上廁所，就立即缺氧氣喘，故不能說病人感受不到缺氧，只是靜止時沒有問題，一有動作要用多點氧氣都會氣喘。

許樹昌重申，今波疫情的患者整體較上一波年輕，惟重症患者比例與上幾波沒明顯分別，有約2成患者出現「免疫風暴」，即病毒量急增令免疫因子攻擊肺部及其他器官；呼籲市民如有病徵要及早求醫，包括咳嗽、失去味覺或嗅覺，不要在家等太久，等到有氣喘時即是已有早期肺炎。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡