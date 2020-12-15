【2020聖誕節】圓方推聖誕購物滿$2,000送$2,000禮券　多個國際品牌貨品特價發售

▲ 由即日至2021年1月3日到ELEMENTS圓方消費，可享不同聖誕禮遇。（商場提供）

聖誕佳節漸近，不少商戶現正舉行節日減價優惠，甚至購物即可獲多重著數。由即日至2021年1月3日到ELEMENTS圓方消費，便可享不同禮遇，消費滿$2,000，更有總值$2,000的禮券回贈。

由即日至2021年1月3日，ELEMENTS圓方特別推出Joyful Rewards聖誕購物禮遇，消費滿$2,000（需以電子貨幣即日單一消費），便可享總值$2,000的ELEMENTS現金券及商戶禮券；消費滿$10,000，可享總值$3,200ELEMENTS現金券及商戶禮券……消費愈多回贈愈多。現金券適用於商場內逾百間商戶，包括在多個國際頂級品牌使用，讓顧客於節日盡情購物！

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此外，ELEMENTS內多個品牌亦為大家帶來限定的人氣聖誕商品及冬日折扣優惠，包括Kent & Curwen及CERRUTI 1881店內多款精選商品低至5折；SKII皇牌護膚緊緻套裝以75折發售，另外消費滿指定金額更可獲贈禮品套裝；食品如GODIVA及Tea WG同樣推出聖誕優惠。此推廣活動適用於ELEMENTS Club會員及「圓方之友」參加，顧客可透過ELEMENTS手機應用程式登記成為「圓方之友」。

大家購物之餘請不忘做善事，ELEMENTS與本地慈善團體「Box of Hope」攜手宣揚「分享」的意義，鼓勵大家化身聖誕老人，為有需要的本地兒童帶來節日溫暖。顧客只需登入活動網址，並捐出$250贊助一份禮物，ELEMENTS便會捐出同等金額，讓更多人受惠。

記者︰Maria