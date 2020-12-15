【趙斗淳出獄】趙斗淳夫妻住700呎屋疑監視受害人　遭房東怒趕走︰不知租予性侵犯

▲ 南韓性侵8歲女童變態犯趙斗淳出獄後搬入新住所，近日被房東要求搬走。

南韓性侵8歲女童變態犯、現年68歲的趙斗淳周六（12日）出獄，結束12年刑期，已返回原居地京畿道安山市，連日來大批民眾到其住所門外叫囂，更有最少150名YouTuber拍片直擊。事件經廣泛報道後，趙斗淳夫妻住所的房東才驚悉自己租屋給性侵犯，緊急要求兩人搬走。

大批民眾繼續在趙斗淳家樓下聚集叫囂，附近居民被吵得無法入睡，警方要派員看守並維持秩序。而趙斗淳家的房東近日從報道中才看到，原來趙斗淳夫妻正住在自己的單位。

▲ 大批民眾到趙斗淳家樓下聚集。（影片截圖）

上月搬入現址2房單位

據韓媒《中央日報》報道，趙斗淳妻子上月中以保證金500萬韓元（約3.5萬港元）、承諾每個月繳交房租等條件，與房東簽訂2年租約搬入上址，並於11月25日向安山市政府遞交住址更改申請書。該單位約710呎，有2間房、1間浴室、客廳及廚房。

該單位的房東向韓國傳媒自爆，趙斗淳出獄返家才得悉上個月簽約的女租客，竟然是趙斗淳的妻子，加上其他租客被嚇到拒租，令他緊急要求趙斗淳的妻子立即搬走。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

由於趙斗淳臭名遠播，其妻子難以尋覓新住所，曾以「我們沒地方可以去、沒法搬屋」的理由哀求房東，但遭到拒絕。

而附近一名街坊透露，趙斗淳妻子因舊居租約到期，排除萬難才找到現時的單位，新搬入至今不到1個月，加上已簽下2年租約，街坊恐怕房東難以毀約。

夫囚12年 妻2度搬近受害人家

不過，趙斗淳妻子曾兩度搬屋，動機不單純。韓國電視台曾揭露，她曾向法院提交請願書，讚揚丈夫在家脾氣好，結婚20年來包辦所有家務，是個有禮貌的人，除了會酒後遊蕩，基本上他們很和平。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

在趙斗淳性侵女童事件被判入獄12年後，期間妻子曾2度搬屋，第一次搬屋距離受害人家只有500米遠，第二次搬屋也只有1公里遠，不到10分鐘車程就能抵達。加上2次搬屋也剛好在女童一家搬屋後不久發生，令人不禁質疑，趙斗淳妻子有意監視受害人一家。

民眾怒斷煤氣阻煮食

趙斗淳夫妻連日來足不出戶，有包圍其住所的民眾走到趙斗淳家的大樓後方，手持工具去截斷煤氣，阻止趙斗淳一家煮食。另一名17歲少年試圖踩著管道走入趙斗淳家中，當場被警方拘捕。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯︰林綺玲