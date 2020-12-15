【新冠肺炎】環保署今明兩天為轄下工程承辦商前線員工檢測 

▲ （經濟日報資料圖片）

環保署今日(15日)起連續2天安排轄下多項工程的承辦商前線及相關人員，接受新冠病毒檢測，並再次為負責上門收集廢電器電子產品的WEEE‧PARK營辦商前線人員安排接受檢測。

環保署早前已為前線人員安排新冠病毒檢測，為配合政府疫情防控及感染管理工作，署方今明兩日為多項工程的承辦商前線及相關人員安排病毒檢測，並計劃於約2星期後再為他們安排下一輪檢測，強調所有檢測屬自願性質。

發言人稱，相關工程包括綜合廢物管理設施第一期、有機資源回收中心第二期及新界東南堆填區擴建計劃，共涉及約1000名人員；環保署已透過既定的採購程序，批出是次檢測服務的合約予天資基因檢測中心有限公司。

而WEEE‧PARK營辦商約80名前線人員因於上門收集廢電器電子產品時會與公眾接觸，早前已分別獲環保署及營辦商安排進行檢測，全部測試結果均屬陰性；署方亦將安排分別於12月21日及1月11日開始進行另外兩輪檢測，並由健康化驗中心有限公司負責。

署方指，有關檢測服務，凡呈陽性的檢測個案，承辦商均須將有關檢測樣本的序號通知環保署及衞生防護中心進一步跟進；整個檢測過程中，樣本瓶上不會標示任何個人資料，檢測承辦商只會獲知檢測樣本的序號，不會獲得或備存參與檢測員工的個人資料，樣本亦將於檢測計劃完成後銷毀。

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責任編輯：陳正怡