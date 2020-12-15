【醫療事故】男子肩膀痛接受針灸　遭9cm長針刺穿左肺致氣胸喪命

▲ 男子肩膀痛接受針灸，遭9cm長針刺穿左肺致氣胸喪命。

不少人都會選擇接受針灸舒緩身體不適，不過南韓發生了一宗針灸相關的醫療事故，一名76歲男子因肩膀痛接受針灸，不幸被9cm長針刺穿左肺，造成氣胸（俗稱爆肺），最終死亡。

根據韓媒《朝鮮日報》報道，76歲的死者於2018年3月初因肩膀疼痛，前往醫院接受針灸治療，未料竟遭醫師不慎用9cm長針刺穿胸部，左肺當場被刺破，20分鐘後出現呼吸困難，1小時後不治。

該名患者生前曾患胸膜炎，導致右邊肺部90%功能喪失，死前體重僅53公斤。驗屍報告顯示，針灸治療時所使用的長針足以刺穿左邊肺部，造成氣胸死亡。

涉事的43歲醫師A某原先在一審判決中獲判無罪，但在近日的二審判決中，該名醫師被以「業務過失致傷罪」判處罰款500萬韓元。

二審法官表示，A某過去為其他患者進行針灸治療時，亦曾發生氣胸等醫療疏忽情況，而在驗屍報告上，亦有證據充分顯示76歲的患者死於因針灸所引致的氣胸。

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責任編輯：羅嘉欣