【愛護大自然】目睹賞楓遊人辣手摧紅葉爬樹打卡　方健儀呼籲：自己垃圾自己帶走

▲ 前主播方健儀趁平日人少些，跟丈夫前往大棠楓香林拍拖賞楓。

疫情下，外遊遙遙無期，不少港人選擇郊遊行山，而位於元朗大棠山道的楓香林一到12月吸引很多人前往。前主播方健儀就趁平日人少些，跟丈夫前往拍拖賞楓，丈夫洪生成為太太的御用攝影師，影了不少靚相。可是，方健儀遇上不少自私的遊人，辣手摧紅葉、爬上弱小樹幹打卡、周地丟垃圾口罩等等，她有感而發撰文，希望大家不要自私破壞美景。

▲ 方儀儀趁丈夫平日放假，一起親親大自然賞楓。（圖：方健儀facebook）

丈夫拍攝靚相

方健儀在facebook專頁分享多張由丈夫操刀拍攝靚相外，不忘呼籲大眾：「乖啦！可唔可以就算唔係自己地方，都唔好咁自私啦好冇？」她有感在香港看紅葉有新鮮感，估計如果港人有得飛外遊，大棠一定不會如此多人。眼見不少自私賞楓遊人，她認為不止大自然，公眾地方都一樣，大家都要有公德心。

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自私者不善後感理所當然

以下為方健儀撰文《唔係我地方，使乜幫佢執》，除了在郊野公園外，她在餐廳遇上不少自私人。

餐廳一個角落裏，我獨坐以黑暗作伴侶。隔數張枱那處，是對年長愛侶。男的有點不修邊幅，說話粗聲粗氣，其吃飯姿態跟其外表一樣，有點烏𢱑。飯粒鋪滿桌面，紙巾散落一地，其他食客都為之側目。女的感到尷尬，打算為對方收拾好杯盤狼藉的桌子時，男的大聲喝止說︰「使乜同佢哋執呀？啲侍應會執㗎啦，你做埋佢嗰份，佢會失業㗎喇！」

嘩！一個正常人都會覺得，這些說話難聽過粗口。但你又想深一層，這句說話其實是一個萬能key，一點也不陌生，因為在我們身邊，總會有些人喜愛合理化自己的不合理行為。很簡單，潮流興staycation，有人想有離家放假的感覺，有人卻喜歡「不用善後」的感覺︰M到弄污床單不善後、食完飲完堆在桌上不善後，開party一地紙屑不善後，因為︰「酒店職員會執㗎啦，你做埋佢嗰份，佢會失業㗎！」

目睹遊人亂丟紙巾口罩

又，講到口水都乾，不斷呼籲保持清潔的郊野公園，紙巾、口罩、水樽等，仍然垃圾處處。叫他們自己垃圾自己帶走嗎？有些人會說︰「清潔工人會執㗎啦，無垃圾執佢失業㗎！」最近我到元朗大棠賞楓，部分人的行徑令人咋舌。有人辣手摘下紅葉，有人爬上弱小樹幹上擺甫士。你勸他們，或會回贈一句萬能key︰「啲葉遲早枯萎㗎啦！你唔摘都有人摘㗎啦！棵樹唔死政府工人無嘢種，佢會失業㗎！」

請別再狡辯，亦請搞清楚，別人的工作是清理及保育地方，不是幫其他人收拾殘局。人家不會因為你的不負責任而帶動就業機會，反之只會加重原有工作的負擔。你有否發現，一些文明地方，毋須動輒出動刑罰規限市民。但我們居住的地方，罰則似乎愈來愈多，說明了甚麼？

面對這些無奈，我們更要堅守，也會袋穩我的座右銘︰「我管不了別人，但別人不能影響我。烏煙瘴氣時，更要守着一己信念。」

原文刊於《晴報》，專欄 「破天『方』」

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責任編輯：顏紫燕