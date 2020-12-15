【消委會】逾6成蛋糕高糖或高脂　1件Lady M栗子蛋糕=5茶匙油　1件馬莎檸檬鬆餅=6.6粒方糖

▲ 坊間出售的蛋糕款式多樣，是不少人日常至愛的甜點。（經濟日報資料圖片）

蛋糕款式多樣，外觀精緻，還美味可口，但暗藏「高糖」﹑「高脂」危機。消委會聯同食安中心測試100款非預先包裝的蛋糕樣本，發現逾6成蛋糕屬「高糖」或「高脂」食品，有8款更兩者兼備，食太多可增罹患心臟病、高血壓及糖尿病等風險。

▲ 消委會測試的樣本涵蓋瑞士卷、鬆餅、黑森林蛋糕、芒果慕絲蛋糕、鮮果忌廉蛋糕、千層蛋糕、雪芳蛋糕、栗子蛋糕、牛油蛋糕及拿破崙蛋糕。（圖片由消委會提供）

消委會測試的樣本涵蓋瑞士卷、鬆餅、黑森林蛋糕、芒果慕絲蛋糕、鮮果忌廉蛋糕、千層蛋糕、雪芳蛋糕、栗子蛋糕、牛油蛋糕及拿破崙蛋糕10個組別。結果顯示，牛油蛋糕、瑞士卷、雪芳蛋糕、千層蛋糕及拿破崙蛋糕的平均總脂肪含量達到「高脂」食物水平，當中以牛油蛋糕最肥，每100克含25克總脂肪；其次是瑞士卷及雪芳蛋糕，每100克平均總脂肪含量為23克。

41款蛋糕的總脂肪含量達到「高脂」水平，含量最高的樣本，是九龍新蒲崗「常溫」的古法拿破崙，每100克含48克總脂肪，進食一件（37克）已攝入約18克總脂肪，即等於飲下近4茶匙油，達到世衞建議的每日攝取限量的27%。銅鑼灣「Lady M」栗子蛋糕「Gâteau aux Marrons」每100克含30克總脂肪，食一件（86克） 已入約25.8克總脂肪，即呑下約5茶匙油。

▲ 「Lady M」栗子蛋糕「Gâteau aux Marrons」。（Lady M官網圖片）

蛋糕中的糖含量也不容忽視，在10個蛋糕組別中，鬆餅的平均糖含量最高，達到每100克含19.2克；其次為牛油蛋糕，每100克含17克糖。26款蛋糕的糖含量都達到「高糖」食物的水平，包括9款鬆餅及5款牛油蛋糕。

糖含量最高的樣本是中環「Marks & Spencer Food Store」的檸檬鬆餅（Lemon Muffin），每件（114克）含有33克糖，相當於6.6粒方糖，若日食一件，已等於世衛建議的每日糖攝取量的66%。

西環「聖羅蘭餅屋」及柴灣「金龍珠餅店」的牛油蛋糕，每100克糖含量均達29克，亦是糖含量最高樣本。其中「金龍珠餅店」提子牛油切件，每件重93克，食一件會攝入27克糖，即5.4粒方塘，亦相等於世衞建議的每日糖攝取限量的54%。「聖羅蘭餅屋」的牛油蛋糕仔，每粒重量雖僅9克，但食一粒已攝糖2.6克，惟消費者不應掉以輕心，因份量細而不能自制，一口氣進食數件。

▲ 消委會測試發現，逾6成蛋糕屬「高糖」或「高脂」食品。（圖片由消委會提供）

此外，測試中發現工業生產的反式脂肪佔總脂肪的平均比例普遍低，但個別蛋糕工業生產的反式脂肪含量仍然較高，有改善空間。消委會促請業界改良食材配料，同時優化製作過程，以降低蛋糕中的糖及脂肪等含量，及在製作蛋糕時使用不含部分氫化油的配料，並提供份量較細的產品，讓消費者有更多健康選擇。

消委會提醒，蛋糕普遍屬高脂食物，糖分亦較多，消費者可參考本研究結果及食安中心的營養資料查詢系統及生產品包裝上附有的營養標籤（如有），並在購買蛋糕前比較不同種類的脂肪及糖等營養素含量，選擇較低脂低糖的蛋糕以配合個人需要；另外亦應保持均衡及多元化飲食，在購買蛋糕時可購買份量較少的食品，或與人分享大份量的蛋糕。

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記者：陳曉瑩