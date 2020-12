【Netflix劇集】與「戇豆先生」路雲艾堅遜合作　推出短篇喜劇《Man Vs Bee》

▲ 路雲艾堅遜再次展現搞笑本色,與Netflix合作創作10集短篇喜劇《Man Vs Bee》,明年上架。(法新社圖片)

「戇豆先生」路雲艾堅遜(Rowan Atkinson)又come back!65歲的路雲艾堅遜再次展現搞笑本色,與Netflix合作創作10集短篇喜劇《Man Vs Bee》,將於明年推出,大放笑彈。在此新冠肺炎疫情肆虐一年仍未見曙光之時,可說算是療癒心靈的好消息。

▲ 路雲艾堅遜將在新劇《Man Vs Bee》扮演管家與蜜蜂對戰。(法新社圖片)

10集短篇喜劇《Man Vs Bee》,每集只有10分鐘,短小精悍,由路雲艾堅遜與英國編劇Will Davies聯手創作。

內容講述路雲飾演的男主角在滿載價值連城珍稀古物的巨宅對戰一隻討厭蜜蜂的故事,聽上去戲軌與《戇豆先生》(Mr. Bean)相似。

▲ 2007年電影《戇豆放大假》(Mr. Bean's Holiday)劇照。

在Netflix日前宣布明年推出的7套英國出品的影視作之簡介,亦稱《Man Vs Bee》為「狂歡喜劇」:「一個男人看管一間豪華大宅時,為了一隻蜜蜂引發一場戰爭。誰會得勝?過程中又會造成甚麼不可彌補的破壞?」

主創人之一Will Davies曾為動畫《馴龍記》(How to Train Your Dragon)及史泰龍(Sylvester Stallone)主演的1992年動作喜劇片《龍媽出差》(Stop! Or My Mom Will Shoot)撰寫劇本,風格向來親民合家歡,與路雲艾堅遜雙劍合璧,可以預計此新劇將會英式幽默感滿瀉。

▲ 2018年電影《特務戇J:神級歸位》(Johnny English Strikes Again)劇照。

Netflix明年推出的7套英國出品影視作,還包括名導演森曼達斯(Sam Mendes)監製的足球喜劇《The Red Zone》,以及「咕嚕」Andy Serkis監製的《Half Bad》等。

記者:Kristy