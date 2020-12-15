  • 16°C
香港時間 : 20201215日 (二) 13:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Netflix劇集】與「戇豆先生」路雲艾堅遜合作　推出短篇喜劇《Man Vs Bee》

娛樂 12:34 2020/12/15

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

路雲艾堅遜再次展現搞笑本色，與Netflix合作創作10集短篇喜劇《Man Vs Bee》，明年上架。（法新社圖片）

「戇豆先生」路雲艾堅遜（Rowan Atkinson）又come back！65歲的路雲艾堅遜再次展現搞笑本色，與Netflix合作創作10集短篇喜劇《Man Vs Bee》，將於明年推出，大放笑彈。在此新冠肺炎疫情肆虐一年仍未見曙光之時，可說算是療癒心靈的好消息。

路雲艾堅遜將在新劇《Man Vs Bee》扮演管家與蜜蜂對戰。（法新社圖片）

10集短篇喜劇《Man Vs Bee》，每集只有10分鐘，短小精悍，由路雲艾堅遜與英國編劇Will Davies聯手創作。

內容講述路雲飾演的男主角在滿載價值連城珍稀古物的巨宅對戰一隻討厭蜜蜂的故事，聽上去戲軌與《戇豆先生》（Mr. Bean）相似。

2007年電影《戇豆放大假》（Mr. Bean's Holiday）劇照。

在Netflix日前宣布明年推出的7套英國出品的影視作之簡介，亦稱《Man Vs Bee》為「狂歡喜劇」：「一個男人看管一間豪華大宅時，為了一隻蜜蜂引發一場戰爭。誰會得勝？過程中又會造成甚麼不可彌補的破壞？」

主創人之一Will Davies曾為動畫《馴龍記》（How to Train Your Dragon）及史泰龍（Sylvester Stallone）主演的1992年動作喜劇片《龍媽出差》（Stop! Or My Mom Will Shoot）撰寫劇本，風格向來親民合家歡，與路雲艾堅遜雙劍合璧，可以預計此新劇將會英式幽默感滿瀉。

2018年電影《特務戇J：神級歸位》（Johnny English Strikes Again）劇照。

Netflix明年推出的7套英國出品影視作，還包括名導演森曼達斯（Sam Mendes）監製的足球喜劇《The Red Zone》，以及「咕嚕」Andy Serkis監製的《Half Bad》等。

記者：Kristy

相關文章

【Netflix電影】《母子逆緣》長澤正美逼兒子共浴　真實案件改編母唆擺兒子弒殺外祖父母
13:20 2020/11/06
【Netflix電影】《母子逆緣》長澤正美逼兒子共浴　真實案件改編母唆擺兒子弒殺外祖父母
【Netflix電影】《刻在你心底的名字》金馬獎連奪兩獎　青春同志片展現平權訊息
14:31 2020/11/23
【Netflix電影】《刻在你心底的名字》金馬獎連奪兩獎　青春同志片展現平權訊息
【Netflix劇集】《王冠》第4季戴妃患上暴食症　 戴安娜因一個原因暴食後扣喉
17:02 2020/11/16
【Netflix劇集】《王冠》第4季戴妃患上暴食症　 戴安娜因一個原因暴食後扣喉
【Netflix電影】韓國驚慄片《The Call︰超時空通話》　朴信惠接20年前殺人魔來電惹禍【有片】
17:09 2020/12/04
【Netflix電影】韓國驚慄片《The Call︰超時空通話》　朴信惠接20年前殺人魔來電惹禍【有片】
【Netflix電影 】大衛芬查新作揭《大國民》創作秘密 加利奧文演《曼克》一場戲NG 200次
17:00 2020/12/09
【Netflix電影 】大衛芬查新作揭《大國民》創作秘密 加利奧文演《曼克》一場戲NG 200次
【Netflix劇集】《今際之國的有栖》山崎賢人玩生死遊戲　土屋太鳳小背心力拼朝比奈彩比堅尼
16:50 2020/12/14
【Netflix劇集】《今際之國的有栖》山崎賢人玩生死遊戲　土屋太鳳小背心力拼朝比奈彩比堅尼
Netflix 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 電影 監製 編劇 導演 史泰龍 森曼達斯

最高瀏覽

【明星理財】林盛斌自爆致富秘訣　阿Bob靠一個錢包+9大要點改善財運
09:48 2020/12/14
【明星理財】林盛斌自爆致富秘訣　阿Bob靠一個錢包+9大要點改善財運
【重男輕女】嫌棄連生二胎女兒奶奶老公黑面走人　獨留2歲女產房外等媽媽
12:55 2020/12/14
【重男輕女】嫌棄連生二胎女兒奶奶老公黑面走人　獨留2歲女產房外等媽媽
【家居衛生】年輕夫婦與父母同住懶執屋　一家四口連老爺新抱共用一條毛巾
17:42 2020/12/14
【家居衛生】年輕夫婦與父母同住懶執屋　一家四口連老爺新抱共用一條毛巾