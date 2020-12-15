【男排女將x全民造星III】敬業顧定軒為拍劇操Fit爆身型　患腸胃炎+尿道炎仍堅持硬上

▲ 顧定軒為拍《男排女將》狂操搞到周身傷。（Instagram圖片）

顧定軒（Zeno）近日在ViuTV大熱選秀節目《全民造星III》，及劇集《男排女將》中表現突出，人氣高企。他也頻在社交平台上現身分享近況，昨日（12月14日），顧定軒就在網上分享拍攝《男排女將》前的操練過程艱苦。

顧定軒在《男排女將》演排球癡King，與Bobby（Anson Lo飾）的友情獲網民封新CP。

劇中有大量打排球及操練場面，而為應付拍攝，Zeno都不敢怠慢，拍前已不停加操，卻意外患腸胃炎及尿道炎，又撞傷下巴，傷痕累累。

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▲ Zeno操到好大隻！（Instagram圖片）

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他在IG寫道：「男排拍攝前想準備個更好既體型，高度改變唔到，就希望可以厚重啲去呈現一個比較沉穩嘅「King」， 所以搵左@powerlivingsam進行訓練，每星期無間斷再穿插排球特訓，亦慢慢見成績。

不過，就係開拍前兩個禮拜，一個腸胃炎，中醫西醫睇勻，痾嘔足十四日，前功盡廢。最後睇專科話：「壓力太大。」唉，而今次既教訓，仲大。但自己諗返，其實都幾熱血既～」

▲ Zeno操到好大隻！（Instagram圖片）

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他又hashtag指：「有次救波下巴落地腫左成個月，又無啦啦尿道炎每次做側滾痛到標眼淚都要忍住，真係有血有汗」

但付出努力會有回報，Zeno在《男排女將》中的演技獲讚有進步，早前一場講述家瑜（鄧麗欣飾）希望訓練他做自由人，但King卻不甘心，Zeno就把King在「放棄做喜歡的事與去做可做到的事」中掙扎難過的惰感演繹細膩，令觀眾看我動容。

▲ Zeno不幸撞傷下巴！（Instagram圖片）

另一方面，Zeno在《全民造星III》中接連演出兩個大熱項目《約定》及《我們》，雖然昨晚在十強爭奪戰中落敗予對手葉巧琳（Mischa），但仍然人氣高企，IG粉絲爆漲至近70K。