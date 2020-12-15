城規會及規劃署延長特別安排　只提供必須公共服務直至另行通告

▲ （經濟日報資料圖片）

因應政府宣布延長政府僱員特別上班安排，城規會及規劃署今日(15日)宣布，延長公共服務特別安排，繼續只提供必須的公共服務，直至另行通告。

城規會稱，公眾可於辦公時間內，將根據《城市規劃條例》下提交的文件投入設於北角政府合署15樓城規會秘書處接待櫃台的投遞箱，而其他櫃台服務繼續暫停。期間公告的規劃申請不會張貼地盤通知；惟規劃申請通知仍會於指定報章刊登及上載於城規會網頁。

規劃署亦稱北角政府合署17樓的規劃資料查詢處，將繼續提供根據《城市規劃條例》展示的文件供公眾查閱，其他櫃台服務則會暫停，18樓的收發處會於辦公時間內提供基本服務；而位於沙田政府合署14樓的規劃資料查詢處將繼續暫時關閉，不提供公共服務。

而規劃署轄下的地區規劃處暫停包括張貼規劃申請地盤通知的一切外勤工作，期間公告的規劃申請不會張貼地盤通知，惟會繼續在指定報章刊登及上載於城規會網頁。至於展城館將繼續暫時關閉，直至另行通告。

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責任編輯：陳正怡