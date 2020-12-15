【活活凍死】醉酒媽嫌3歲女兒阻開派對趕出屋外　零下15度過夜低溫致死母辯稱︰她在夢遊

▲ 俄羅斯一名媽媽嫌3歲女兒阻開派對，將她趕出屋外在零下15度過夜致死。

父母既然決定生下孩子，就要肩起照顧他們的責任。近日俄羅斯一名媽媽醉酒後嫌3歲的大女兒阻礙自己與朋友狂歡，於是將女兒趕出屋外，獨留她在零下15度的環境下過夜，最終活活凍死。媽媽被拘捕後卻辯稱，女兒有夢遊習慣，而這是意外。

衣衫單薄零下15度過夜

據英國《太陽報》（The Sun）報道，事發於俄羅斯薩特卡（Satka）當地時間12月4日，23歲媽媽Svetlana Kuleshova與伴侶Alexander為1歲小女兒開生日派對，並邀請了一眾好友參與，疑醉酒後的Svetlana有感3歲大女兒Angelina哭鬧太嘈吵，阻礙她跟朋友們飲酒狂歡，因而將她趕出家門。

▲ Svetlana不顧3歲女兒死活，嚴冬下把她逐出門外。（影片截圖）

Angelina穿著單薄的衣服，獨自在家門外的走廊過夜，天氣寒冷又沒暖氣的情況下，她不幸活活凍死。

派對結束後翌日12月5日早晨，Svetlana起床後發現Angelina不在床上，於是四處尋找，最後在家門外的走廊發現女兒，可是她已死亡。

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媽媽辯稱女兒夢遊致意外

Svetlana被控疏忽照顧導致死亡，她否認指控。她表示事發當晚安排Angelina上床睡覺，然後她和Alexander看了一會電視才入睡，當他們醒來時，發現女兒在屋外走廊上。她聲稱女兒當時正在夢遊，「女兒有夢遊習慣，她外出後卻未能返回，可能在黑暗中找不到門把」，她堅稱這是意外。

據報道當時走廊溫度只有零下15度，Angelina死於體溫過低。警方以因疏忽造成死亡，對Svetlana提出刑事訴訟，她將面臨兩年監禁，至於其1歲小女兒則由當地社福機構接走照顧。

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責任編輯：王明芳