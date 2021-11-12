【英文文法】英文介詞（Preposition）運用　區分good for / to / at / of

▲ 英文介詞（Preposition）運用，區分good for / to / at / of。

英文介詞即Preposition (簡稱pre​​p)，它由pre和position組成，pre是前面的意思，而position是位置的意思。其中for、to、at及of在小學英文中很常見，但 如果前面的形容詞是good，後面 for / to / at / of有甚麼區別？

1. good for

英文中有個基本句型：be adj of/for sb

如果形容詞修飾的是「人」，就用 of ，表示「某人怎麼樣」。

另外，也可以用「主/客觀」的方向去判斷：of 一般用來修飾人物的性格，表示「主觀意識」的形容詞。

例句：

Yoga is good for you. 做瑜珈對你有效。

2. good of

剛才提及的句型：be adj of/for sb，如果形容詞修飾的是「事情」則用for，表示「做某事對某人怎麼樣」。

從「主/客觀」的方向去判斷的話，for 是用來修飾事物的特徵，表示「客觀事實」的形容詞。

例句：

It is very kind of you to help the old lady cross the road. 你真是好人，幫忙老太太橫過馬路。 It is good of you. 你對人很好！

3. good at

be good at doing sth 擅長做某事。

例句：

He is good at swimming. 他擅長游泳。

4. good to

當good表示仁慈、善良的意思時，用Be good to.

例句。

Henry is good to you. Henry對你好好。

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