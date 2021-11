【英文文法】英文介詞（Preposition）運用　區分good for / to / at / of

英文介詞即Preposition (簡稱pre​​p),它由pre和position組成,pre是前面的意思,而position是位置的意思。其中for、to、at及of在小學英文中很常見,但 如果前面的形容詞是good,後面 for / to / at / of有甚麼區別?

1. good for

英文中有個基本句型:be adj of/for sb

如果形容詞修飾的是「人」,就用 of ,表示「某人怎麼樣」。

另外,也可以用「主/客觀」的方向去判斷:of 一般用來修飾人物的性格,表示「主觀意識」的形容詞。

例句:

Yoga is good for you.

2. good of

剛才提及的句型:be adj of/for sb,如果形容詞修飾的是「事情」則用for,表示「做某事對某人怎麼樣」。

從「主/客觀」的方向去判斷的話,for 是用來修飾事物的特徵,表示「客觀事實」的形容詞。

例句:

It is very kind of you to help the old lady cross the road.

你真是好人,幫忙老太太橫過馬路。

It is good of you.

你對人很好!