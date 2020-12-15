【香港愛情故事】劇集口碑好帶來吸金機會　龔嘉欣獲頒「女主角」獎為爭視后添信心

▲ 龔嘉欣在劇集帶挈下獲得吸金機會。

龔嘉欣有份參演的TVB劇集《香港愛情故事》口碑不俗，亦令嘉欣人氣急升，帶來吸金機會，早前她出席基因港（香港）生物科技有限公司分店開幕禮，找來龔嘉欣擔任剪綵嘉賓，當日她以吊帶裝束上陣，相當吸睛。

席間除交流健康心得，更獲大會頒贈「健康人氣女主角」獎項，為下月的台慶頒獎典禮舉行前率先攞彩，令龔嘉欣受寵若驚。

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▲ 龔嘉欣以吊帶裙上陣。

龔嘉欣努力賺錢供樓

龔嘉欣直言今年是豐收的一年，不僅有4套劇播出，且每套劇的角色設定都不一樣，尤其《香港愛情故事》及早前播映的《殺手》，角色反差甚大，她說：「自覺好幸運，雖然在疫情下，但依然一直有工作，可以出活動、做嘉賓，相當感激客戶的支持。」

問到外快收入增加，可會加速她再度置業？嘉欣笑說：「我想快點供完樓先，希望供完一層才考慮買另一層，下個目標就買大一間房吧！」

▲ 龔嘉欣獲大會率先頒發「女主角」獎。

獲大會率先頒發「女主角」獎，嘉欣不諱言為台慶頒獎禮注下「強心針」，「信心一定會加強，因為每次出劇，觀眾都給我十足支持，常常收到觀眾在IG及facebook的鼓勵留言，想不到他們還記得我每個演過的角色，真的很多謝觀眾、朋友及客戶不斷為我打氣。」

說到健康心得，龔嘉欣坦言會進食保健產品，做藝人因為工作及壓力影響睡眠質素，她認為睡眠是最佳的保養品，只要睡得好，樣子都會精神一點，體力也會好。