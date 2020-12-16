【延醫致死】男生咽喉不適求診被要求轉院　21分鐘後無心跳呼吸身亡【附醫生解釋】

▲ 一名大學生因咽喉不適求診卻被要求轉院，21分鐘後他失去意識，經搶救後不治。

咽喉不舒服可大可小！安徽一名20歲男生因咽喉不適，感到有異物去看急症，惟醫生表示醫院夜間無耳鼻喉急症服務，請他轉去另一所醫院。21分鐘後，當他抵達另一所醫院時已開始失去意識，經搶救後，終告不治。

據新京報報道，該名20歲杜姓大學生咽喉不適，往蕪湖市中醫醫院急症內科求診。當時涉事的吳姓醫生正為另一人看病，同時亦在處理一名危重病人的醫療文件。

當男生表示咽喉不適，感到有異物時，醫生並無為他問診、檢查、寫病歷，只稱該醫院夜間無耳鼻喉急症，建議他轉往其他醫院求診。

惟21分鐘後，男生抵達醫院時已失去意識、嘴唇面部呈青紫色，而且無心跳和呼吸，大動脈脈搏消失，無生命徵狀。

醫護人員立即為他插喉，做心外壓等搶救，惟插喉過程中發現他咽喉嚴重腫脹（重度喉頭水腫），並吸出大量血性痰液，搶救約50分鐘後，宣布死亡。市二院臨床診斷指他咽喉腫脹（喉頭水腫）、呼吸心跳驟停。

▲ 蕪湖市衞健康委員會公開初步調查結果（網上圖片）

轉診途中病情迅速加重 家屬：將追究醫生責任

翌日，男生母親報警，要求查明死因。蕪湖市衞健委公開初步調查結果，家屬認為蕪湖市中醫醫院急症內科醫生延誤救治，導致男生死亡，認為院方嚴重不負責任。

蕪湖市衞健委認為，吳姓醫生沒有按要求為患者採集病史、檢查體格、做好必要病歷記錄等，最終導致患者轉診途中病情迅速加重，搶救無效死亡。

急症科醫生：發聲困難或是徵兆

本港急症室專科醫生馮顯達接受TOPick訪問時表示，「喉頭水腫」即是「咽喉腫脹」。咽喉不適可以是咽喉腫脹（喉頭水腫）的早期病徵，最嚴重時阻塞喉部氣道影響呼吸。

馮醫生解釋，咽喉腫脹可在短時間内急促擴大，阻塞氣道，影響呼吸，若情況嚴重會失去意識、口唇面色青紫、無心跳呼吸。咽喉腫脹的成因包括：

細菌感染，例如：咽喉後方部位囊腫、扁桃腺周囊腫、口腔底蜂窩組織炎、異物插傷喉部致感染。若細菌感染情況嚴重，可導致細菌入血（或稱「敗血症」）。

過敏反應，例如：蜂類螫傷，食物敏感。

某些降血壓藥產生的不良反應。

馮醫生表示，出現呼吸不順、發聲困難、吞嚥口水不暢甚或口水外流的情況時，就要特別小心，因可能是發病徵兆。

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記者：黃泳欣