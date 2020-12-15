內地「保為康」外科口罩細菌超標約22.6倍　海關拘捕62歲家品店男東主

▲ （照片由海關提供）

香港海關早前接獲相關機構轉介，指市面上有懷疑不安全的外科口罩出售，經安全檢測後發現一款於內地進口「保為康」外科口罩樣本，細菌菌落總數超標約22.6倍，涉嫌違反《消費品安全條例》，呼籲市民馬上停用，商戶如有出售亦應立即下架。

海關早前接獲相關機構轉介，指市面上有懷疑不安全的外科口罩出售，及後人員於北角一間家品零售店試購有關10片袋裝口罩(售價為90元)，並作安全檢測。根據相關一次性使用衞生用品衞生標準，顯示其中一款外科口罩樣本的細菌菌落總數超出標準上限約22.6倍。

海關經調查後，於同一集團3間分別位於北角、將軍澳及荃灣的店鋪，檢獲共74片同款口罩，包括7包10片袋裝及4個分拆出售的口罩；初步調查顯示，涉案外科口罩由該商戶從內地進口。該家品零售集團由一名62歲男子單獨經營，已被海關拘捕，正保釋候查。

除涉事的家品零售店外，海關亦巡查全港多個零售點，暫未再發現有該款外科口罩出售。海關將進一步檢測涉事的外科口罩，以確定含菌種類，呼籲市民馬上停用一款外科口罩，商戶如有出售，亦應立即下架。

海關亦正跟進相關機構就其他懷疑涉及虛假效能聲稱外科口罩的轉介，如發現違反《商品說明條例》的情況，會立即採取行動。

消委會測試發現，3款口罩含菌量超出歐盟要求；1款ASTM Level 2口罩PFE過濾率僅86.64%，詳細名單即看【下一頁】

發言人指，海關今年1月27日起開展代號「守護者」的全港性大規模特別行動，全面巡查、試購及檢視於全港各區出售的外科口罩，並把試購所得樣本送往化驗所作含菌量測試。目前已試購逾700款外科口罩樣本作含菌量測試，並已就681個樣本完成含菌量測試。

除今次公布的樣本外，海關於3月至7月期間亦已公布另外11款懷疑含菌量超出標準上限的外科口罩，其細菌菌落總數超出標準上限15%至11.5倍不等。

消委會測試本港市面30款口罩，其中10款獲總分5分的評價，最平每盒（50個）售98元，即大約2元1個；而獲最高評分的口罩中，當有5款屬港產樣本。詳情請見【下一頁】

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責任編輯：陳正怡

