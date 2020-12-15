【舞蹈新星】6歲小肥妹熱跳拉丁舞爆紅　自信舞姿凌厲眼神成全場亮點

▲ 女童自信的表現令她爆紅網絡。

不少家長都會安排小朋友學跳舞，除了鍛煉身體外，也培養孩子的自信。而近日就有一名6歲女童，憑著在拉丁舞比賽的專業表現，加上強大的氣場，吸引了眾人的目光，意外爆紅成為網絡焦點。

據中國媒體報道，來自重慶、年僅6歲的小女孩劉厶菡，學了拉丁舞一年，但天資聰穎的她已跳得相當出色，被老師甄選參加「第34屆CBDF中國國際標準舞錦標賽」，穿著一身亮眼的紅色舞服出場，與3000多名選手一較高下。

▲ 劉厶菡自信凌厲的眼神吸引不少評審和觀眾注意。（影片截圖）

表情豐富搶鏡

從影片可見，年紀小小的劉厶菡一出場就充滿自信，展現超凡的舞技，一點也沒有膽怯，伴隨著節奏感強的音樂擺動身體，搖曳生姿。除了專業舞姿，她凌厲堅定的眼神、全情投入的表情，也成為全場亮點，時而皺眉、時而瞪眼，甚至反白眼，更會嘟嘴，非常可愛。

劉厶菡在舞台上大放異彩，不但引來評審的目光，一旁不少觀眾都圍著她拍片，並把精彩的一幕上載網絡，令她意外爆紅。

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據劉厶菡的舞蹈老師表示，厶菡一直很喜歡跳舞，每天都會到舞蹈教室練習2小時。老師又指，厶菡平日練習也是像比賽當日般全情投入，專注於自己的動作，不會理會旁人的目光。

嘟嘴的動作，是要讓她找到力量，往中間集中的一個感覺，幫助她的動作去發力，令動作更加穩定。

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含淚堅持練習

由於拉丁舞有很多轉圈的動作，而6歲孩子的後背、腿部肌肉相對較弱，因此需要多做基本功訓練和體能訓練，其中有些動作更要練習不下200次。老師表示，舞蹈本身是比較枯燥和累的事情，很多像厶菡的同齡小朋友，都沒辦法堅持下來。事實上，厶菡也經常在練習時累得哭起來，

有時一些細節、用力的部份沒有做好，我會讓她到一旁獨自練習，比如練習50遍、100遍，她一般都是含著眼淚練的，但她都會堅持。

對於厶菡突然走紅，老師和媽媽都表示很意外，而厶菡自己更是毫無概念。雖然不少媒體都爭相邀請受訪，但媽媽卻不希望孩子過度曝光，反而想她沉下心來做事。

孩子走紅我很高興，但更希望她繼續專注自己的舞蹈。

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責任編輯：王明芳