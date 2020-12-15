【酒店外賣】帝苑酒店外賣美食8折優惠　在家歎麻辣原隻麻辣紅繞網鮑砂鍋

▲ 帝苑酒店推出外賣優惠，東來順餐廳的麻辣砂窩，四位用只需988元，分量十足。另外如散叫菜式，可享8折優惠。(酒店提供)

疫情仍然嚴峻，加上限制令，大家又回到食外賣的日子。帝苑酒店最新推出外賣，可點選酒店4間餐廳的美食，包括主打北京淮揚菜的東來順、粵菜廳帝苑軒、傳統羅馬式的Sabatini意大利餐廳、四季菊日本餐廳、Le Soleil越南餐廳等。食客可選擇優惠套餐及砂鍋美食，單叫菜式更可享8折優惠，相當超值。

今次外賣食品選擇非常多，其中便有東來順的麻辣砂鍋，4位用只需988元，有原隻麻辣紅繞網鮑、香麻辣子中蝦、蜀香辣椒醬杜泊羊排、花膠及蔬菜，嗜辣的你不能錯過。

帝苑軒則有至尊砂窩，4位用為888元，包括隻蠔皇鮑魚(八頭)、乾煎中蝦、招牌鯪魚球、扣肉芋頭片、蠔皇冬菇等。以上兩款砂窩外賣需兩天前預訂。

喜歡食越南菜的話，可選擇Le Soleil越南餐廳2位用的498元起套餐，菜式有越式拼盤(越式越式蒸粉包、香煎越南扎肉、越式扎肉櫻花蝦青木瓜沙律、烤蝦米紙卷)、主菜脆皮咖喱牛腩、越式炒時蔬及主食生拆蟹肉炒飯，非常豐富。

▲ Le Soleil越南餐廳供應越南生熟牛肉湯粉。(酒店提供)

如果選擇單點餐單，客人更可享8折優惠，其中Sabatini意大利餐廳，便有清新的八爪魚帶子薯仔沙律配意大利檸檬、招牌意大利意粉伴小龍蝦蜆肉及青口、肉嫩多汁的香烤羊排、傳統燴牛仔膝配番紅花意大利飯，讓你在家中都可感受意大利風情等。

▲ Sabatini意大利餐廳有多款意粉選擇。(酒店提供)

東來順散叫菜就有經典淮揚冷盤如水晶羊肉、花雕醉雞、龍井煙燻蛋等，還有一系列辣菜如香麻辣子海中蝦、水煮杜泊羊肉上腦，以及甚受客人愛戴的煙燻雞菜飯等，美味滋味暖在心頭。

至於帝苑軒就有多款順德名菜，如蜆芥鯪魚球、生煎蓮藕餅和玉簪明蝦球等。Le Soleil越南餐廳則可選香濃惹味的脆皮咖喱牛腩、鬆化香口的越式燒乳豬，牛骨湯味濃郁的越南生熟牛肉牛筋湯粉，滋味滿足！

外賣食品由即日起接受預訂，如消費淨價滿1,000元或以上，可享九龍區免費送貨服務；淨價滿2,000元或以上，可享港島區免費送貨服務。至於新界區則可可致餐廳電查詢。

INFO

東來順

電話：2733 2020

Sabatini

電話：2733 2000

四季菊日本餐廳

電話：2733 2933

帝苑軒

電話：2724 2666

Le Soleil越南餐廳

電話：2733 2033

記者：Mabel