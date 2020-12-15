匯款公司涉與離岸公司串謀洗黑錢8.8億元 海關拘捕4人

▲ 海關早前破獲一個涉嫌洗黑錢8.8億元的集團，行動中拘捕4人，並檢獲一批手提電話、銀行保安編碼器及支票簿。（政府新聞處圖片）

海關早前採取行動，搗破一個涉及金錢服務經營者及離岸公司的懷疑清洗黑錢集團，涉及可疑匯款達8.8億元，行動中拘捕4人，並凍結涉案持牌金錢服務經營者約1600萬元的銀行戶口結存，以及暫時吊銷其經營牌照。

海關在今年中鎖定一個懷疑清洗黑錢集團，經深入調查後於12月9日採取代號「捕風2020」的執法行動，出動逾40人突擊搜查4個分別位於秀茂坪、北角、筲箕灣及大埔的住宅單位、一個位於中區的辦公室，以及一間位於灣仔的持牌金錢服務經營者，並以串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名，拘捕3男1女，年齡介乎42至61歲，當中3人為匯款公司職員，1人為離岸公司董事。海關又檢走一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器，以及包括公司登記文件、銀行月結單、稅單及支票簿等的大量文件。

初步調查顯示，涉案3名職員於2018年5月至2019年4月期間，涉嫌故意不執行客戶盡職審查，與案中離岸公司串謀進行大量可疑匯款，參與洗黑錢活動，處理合共約8.8億元懷疑犯罪得益。海關指案件仍在調查中，所有被捕人士現正保釋候查，不排除有更多人被捕。

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責任編輯：徐紹軒