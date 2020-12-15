【親子食譜】聖誕節留家慶祝親子同樂　自製4款超簡單DIY健康聖誕小食

▲ 聖誕節留在家慶祝，自製4款超簡單DIY健康小食。

一年一度聖誕節即將來臨，受疫情影響，政府先後宣佈2人限聚令及6點後禁堂食，惟有盡量留在家中歡度佳節。除了叫外賣到會慶祝外，家長們也可以親自下廚，與子女一同製作聖誕小食，製造親子時光。親子KOL暴龍媽媽在Facebook專頁「港台混血小暴龍」分享4款超簡單健康聖誕小食，「手殘」家長也能輕鬆駕馭。

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聖誕帽子

材料：士多啤梨、香蕉、迷你棉花糖

▲ 聖誕帽子。（港台混血小暴龍提供）

做法：

先將士多啤梨去蒂頭，用牙籤與已切的香蕉片串起，最後士多啤梨尖端加上迷你棉花糖形成帽頂。暴龍媽媽建議，將迷你棉花糖以手撕一分為二，稍微用手捏圓，再放上去較美觀。

聖誕老人

材料：

士多啤梨、香蕉、迷你M&M朱古力豆（可以糖果代替）、米餅一塊（可以方包或鬆餅代替）

▲ 聖誕老人。（港台混血小暴龍提供）

做法：

把士多啤梨及香蕉切塊、切片。放上米餅（可用方包、鬆餅代替）作為聖誕老人的臉，士多啤梨切塊及香蕉切片，沿著米餅排成聖誕的鬍子和紅帽子。最後用M&M做聖誕老人的眼睛和紅鼻子。而聖誕老人帽子的尾端可以加上小塊香蕉或迷你棉花糖。

奇異果聖誕樹

材料：

奇異果、葡萄、藍莓、菠蘿、迷你M&M朱古力

▲ 奇異果聖誕樹。（港台混血小暴龍提供）

做法：

奇異果去皮切片，排成聖誕樹的形狀，用其他水果、M&M朱古力豆作點綴裝飾，最後幫樹頂加上星星，可以用菠蘿或是芝士切成星型。

立體水果聖誕樹

材料：

紅蘿蔔、奇異果、菠蘿、葡萄、藍莓、小番茄、士多啤梨、牙籤或竹籤

▲ 立體水果聖誕樹。（港台混血小暴龍提供）

做法：

紅蘿蔔切頭去皮當聖誕樹的中心，用牙籤串起水果並插入紅蘿蔔中，樹頂加上切成星星形狀的菠蘿。當中的秘訣是把切出來大塊的水果放下層，然後逐漸遞減，可以用剪刀先將牙籤或竹籤剪成幾種長度，便可做出聖誕樹下寬上窄的漸層效果了。如果水果跟水果間有空隙，可以用小顆的水果填補，例如藍莓、小番茄等。

暴龍媽媽提醒，以上材料只是建議，基本上就是讓聖誕樹色彩繽紛，任何方便取得的水果均可作為材料。

文章及相片獲「港台混血小暴龍」授權轉載

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責任編輯：王明芳