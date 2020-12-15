  • 17°C
香港時間 : 20201215日 (週二) 15:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【親子食譜】聖誕節留家慶祝親子同樂　自製4款超簡單DIY健康聖誕小食

育兒經 14:39 2020/12/15

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

聖誕節留在家慶祝，自製4款超簡單DIY健康小食。

一年一度聖誕節即將來臨，受疫情影響，政府先後宣佈2人限聚令及6點後禁堂食，惟有盡量留在家中歡度佳節。除了叫外賣到會慶祝外，家長們也可以親自下廚，與子女一同製作聖誕小食，製造親子時光。親子KOL暴龍媽媽在Facebook專頁「港台混血小暴龍」分享4款超簡單健康聖誕小食，「手殘」家長也能輕鬆駕馭。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

聖誕帽子

材料：士多啤梨、香蕉、迷你棉花糖

聖誕帽子。（港台混血小暴龍提供）

做法：

先將士多啤梨去蒂頭，用牙籤與已切的香蕉片串起，最後士多啤梨尖端加上迷你棉花糖形成帽頂。暴龍媽媽建議，將迷你棉花糖以手撕一分為二，稍微用手捏圓，再放上去較美觀。

聖誕老人

材料：

士多啤梨、香蕉、迷你M&M朱古力豆（可以糖果代替）、米餅一塊（可以方包或鬆餅代替）

聖誕老人。（港台混血小暴龍提供）

做法：

把士多啤梨及香蕉切塊、切片。放上米餅（可用方包、鬆餅代替）作為聖誕老人的臉，士多啤梨切塊及香蕉切片，沿著米餅排成聖誕的鬍子和紅帽子。最後用M&M做聖誕老人的眼睛和紅鼻子。而聖誕老人帽子的尾端可以加上小塊香蕉或迷你棉花糖。

奇異果聖誕樹

材料：

奇異果、葡萄、藍莓、菠蘿、迷你M&M朱古力

奇異果聖誕樹。（港台混血小暴龍提供）

做法：

奇異果去皮切片，排成聖誕樹的形狀，用其他水果、M&M朱古力豆作點綴裝飾，最後幫樹頂加上星星，可以用菠蘿或是芝士切成星型。

立體水果聖誕樹

材料：

紅蘿蔔、奇異果、菠蘿、葡萄、藍莓、小番茄、士多啤梨、牙籤或竹籤

立體水果聖誕樹。（港台混血小暴龍提供）

做法：

紅蘿蔔切頭去皮當聖誕樹的中心，用牙籤串起水果並插入紅蘿蔔中，樹頂加上切成星星形狀的菠蘿。當中的秘訣是把切出來大塊的水果放下層，然後逐漸遞減，可以用剪刀先將牙籤或竹籤剪成幾種長度，便可做出聖誕樹下寬上窄的漸層效果了。如果水果跟水果間有空隙，可以用小顆的水果填補，例如藍莓、小番茄等。

暴龍媽媽提醒，以上材料只是建議，基本上就是讓聖誕樹色彩繽紛，任何方便取得的水果均可作為材料。

文章及相片獲「港台混血小暴龍」授權轉載

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳

相關文章

【靚媽廚房】楊卓娜巧手製精美菜式如山水畫　與女兒鑽研廚藝：增進親子關係的好方法
15:21 2020/08/13
【靚媽廚房】楊卓娜巧手製精美菜式如山水畫　與女兒鑽研廚藝：增進親子關係的好方法
【小兒哮喘】秋天轉涼小兒哮喘易復發　健脾湯水固本培元補肺腎
16:45 2020/11/09
【小兒哮喘】秋天轉涼小兒哮喘易復發　健脾湯水固本培元補肺腎
【兒童健康】燕麥纖維高果仁含蛋白質　營養師推介自家製穀麥條【內附食譜】
18:47 2020/04/07
【兒童健康】燕麥纖維高果仁含蛋白質　營養師推介自家製穀麥條【內附食譜】
親子活動 親子食譜 聖誕節 育兒心得 家庭關係 家庭教育 疫情 限聚令

最高瀏覽

【明星理財】林盛斌自爆致富秘訣　阿Bob靠一個錢包+9大要點改善財運
09:48 2020/12/14
【明星理財】林盛斌自爆致富秘訣　阿Bob靠一個錢包+9大要點改善財運
【重男輕女】嫌棄連生二胎女兒奶奶老公黑面走人　獨留2歲女產房外等媽媽
12:55 2020/12/14
【重男輕女】嫌棄連生二胎女兒奶奶老公黑面走人　獨留2歲女產房外等媽媽
【居屋2020】6折居屋中籤號碼出爐　一文看清首十個攪珠號碼結果
今日 10:36
【居屋2020】6折居屋中籤號碼出爐　一文看清首十個攪珠號碼結果