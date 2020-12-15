【食用安全】反式脂肪增患冠心病的風險　消委會測試45款零反式脂肪連鎖店蛋糕

▲ 45款0反式脂肪連鎖店蛋糕一覽。

不少人會到連鎖麵包、蛋糕店買蛋糕，但你知道烘焙食品也有機會含有反式脂肪嗎？消委會檢測市面100款非預先包裝蛋糕的反式脂肪含量，指整體平均總反式脂肪含量為0.26克。眾多蛋糕類型中，以牛油蛋糕的總反式脂肪含量最高。

TOPick為此整理出常見、連鎖店的「0」反式脂肪蛋糕供大家參考。據本港食安中心資料，每100克食物不多於0.3克反式脂肪，即可標示為0克反式脂肪，故名單上均為反式脂肪含量低於0.3g的蛋糕。

以下為45款0反式脂肪的連鎖店、常見蛋糕：

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【食用安全】反式脂肪增患冠心病風險 消委會：4款蛋糕工業生產反式脂肪高於世衛標準

反式脂肪危害：

消委會資料顯示，反式脂肪會提高「壞膽固醇」濃度，並使「好膽固醇」濃度下降，從而增患冠心病的風險。世衞建議，反式脂肪攝取量應為極低，實際上應少於人體每日所需能量的1%。以每日攝取2,000千卡能量計算，每日應攝取少於2.2克的反式脂肪。

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責任編輯：楊宛茜