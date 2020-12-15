【奇蹟誕嬰】連體嬰分離手術僅妹妹存活 先天無肛門20年後奇蹟誕健康男嬰

浙江溫州20年前一對連體女嬰出生，經分離手術後，僅妹妹存活下來，先天無肛門的妹妹20年後現況曝光，奇蹟誕健康男嬰。

綜合内地媒體報道，溫州女子黃蘭娟2000年在當地一醫院誕下一對連體女嬰，醫護人員叫她們「寶寶、貝貝」，兩人一出生就「坐骨連體」，連接部位從臍部至會陰，她們分別擁有獨立的心臟、肝臟、腎和膀胱，但消化系統、生殖系統、泌尿道等多處畸形。

分離手術後寶寶不幸去世，貝貝則幸存下來，但她先天無肛門，沒有獨立直腸、結腸，先後經歷多次手術，惟2003年後，貝貝則沒有再到醫院覆診，醫院和她失去聯絡，直到10年後，父母帶她去醫院覆診，才知道她一直受大便失禁所苦，無法自主控制肛門。

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貝貝經治療後，也過上正常人的生活。18歲這年，她遇上了大她3歲的男友，兩人隨後相戀，男友之後更求婚，令貝貝感動不已，「他不嫌棄我，反而對我更好，我很感動」。

婚後貝貝更懷孕，這讓全家都相當驚喜，因她的生殖系統多處畸形會阻礙受孕，卻成功懷孕。懷孕29周時，胎兒心跳異常，醫師建議提前剖腹產，但貝貝決定讓孩子在腹中成長，幸運地，胎兒34周零6天來到世上，貝貝直言，「這日子做夢都不敢想」。

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責任編輯：羅嘉欣